Kaja Godek musi przeprosić. Sąd wydał wyrok

Chodzi o jej słowa z maja 2018 roku w Polsat News. Godek komentowała irlandzkie referendum w sprawie złagodzenia przepisów aborcyjnych. - Irlandia nie może być określana jako kraj katolicki, jeżeli tam premierem jest zadeklarowany gej, który obnosi się ze swoją dziwną orientacją (...) swoje zboczenie, publicznie, ludziom - mówiła wtedy Godek. Pytana, czy jeśli ktoś jest osobą homoseksualną, to jest "zboczeńcem", odparła: "To jest zboczony, tak". Po tej wypowiedzi do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew 16 działaczy środowisk LGBT o ochronę dóbr osobistych. Pozywający domagali się przeprosin od Godek.

"Nie będę przepraszać"

Organizacja "Miłość nie wyklucza", której jeden z członków domagał się przeprosin od Kai Godek, na swoim profilu na Facebooku skomentowała słowa Godek o apelacji. "To niestety nie jest koniec przeprawy. Tym bardziej trzeba wspierać osoby, które zdobyły się na odwagę, by powiedzieć "nie" mowie nienawiści. To, co możemy dla nich zrobić, to przychodzić do sądu okazać solidarność i walczyć o to, by w przyszłości takie sprawy nie podlegały postępowaniu cywilnemu, a karnemu".