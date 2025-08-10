Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kaczyński o protestujących: śmieci po Służbie Bezpieczeństwa

Między Kaczyńskim a aktywistką Babcią Kasią doszło do przepychania się
Obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Kaczyński o "śmieciach"

Jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę o tym, co stało się już przeszło 15 lat temu - powiedział Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Wypowiedział się tak o protestujących, którzy zagłuszali jego przemówienie. Przekonywał, że katastrofa w Smoleńsku miała być "zaplanowana".

W niedzielę rano podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie zabrał głos Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienie było jednak zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

Po złożeniu wieńca przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku prezes PiS stwierdził, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym co stało się już przeszło 15 lat temu".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Zdaniem Kaczyńskiego katastrofa smoleńska to "straszliwa zbrodnia, która została zaplanowana i zrealizowana przez te ośrodki, które za wszelką cenę chciały wyeliminować z polskiej, europejskiej polityki człowieka, który ośmielił się postawić czy podjąć próbę postawienia tam rozwojowi rosyjskiego imperializmu". Jak mówił, według niego Lech Kaczyński ostrzegał przed rosyjskim imperializmem i "dlatego był groźny".

- Potrafił stworzyć układ między różnymi krajami, głównie postsowieckimi, które - kiedy działałyby wspólnie, szczególnie w sferze energetyki, eksportu, ropy i gazu - mogły Rosji bardzo poważnie zagrozić. (...) Wiemy, że to się stało na Ukrainie, wobec Ukrainy - że ten proces byłby co najmniej wolniejszy, trudniejszy dla Rosji i dlatego zginął - ocenił Kaczyński.

W pewnym momencie obchodów miesięcznicy smoleńskiej między prezesem PiS a aktywistką znaną jako Babcia Kasia doszło do przepychanki. Na poniższym zdjęciu widać, jak polityk chwycił za trzymany przez nią mały plakat z napisem: "Kłamca, samo zło".

Zdjęcie z 10 sierpnia 2025 roku
Między Kaczyńskim a aktywistką Babcią Kasią doszło do przepychania się
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Kaczyński o rządzie i "więzieniach"

Odnosząc się do osób sprzeciwiających się uroczystościom, prezes PiS powiedział: - Tu stoją ci, którymi powinny zająć się służby specjalne. - Niestety, my na razie mamy taki rząd i takie służby, które nie wykonują swoich obowiązków, ale już niedługo przyjdzie czas, że ci ludzie znajdą się tam, gdzie ich miejsce, to znaczy w więzieniach, a władza Polski będzie realizowała polskie interesy - mówił.

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska

Dodał, że "tego się tak panicznie boją i te śmiecie, które tu stoją". - Tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach, ci, o których dzisiaj wszyscy w Polsce mówią jednym słowem, czy właściwie jednym równoważnikiem zdania: KPO - "koryto Platformy Obywatelskiej". To jest prawda o tych rządach, to jest prawda o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje i z tym musimy skończyć i skończymy - przekonywał Kaczyński.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiKatastrofa smoleńska
Czytaj także:
Bieszczady deszcz burza pogoda
Alert RCB dla kolejnego województwa
METEO
Vladimir Putin
"Wspólna czerwona linia" wobec planu Putina. Zełenski: Ukraina docenia
Świat
shutterstock_2250571743
Wielka wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
BIZNES
Marika i Ten Typ Mes wystąpią podczas festiwalu 21 sierpnia
Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią
Kultura i styl
imageTitle
Ogromne osłabienie Polaków. Eurobasket bez Sochana
EUROSPORT
Pożar na zboczach Wezuwiusza strawił kilkaset hektarów roślinności
Wezuwiusz płonie. Do pomocy wezwano wojsko
METEO
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Wypił i wsiadł za kółko. Wiózł żonę i córkę
Kielce
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
WARSZAWA
F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Modernizacja F-16 i "inne niespodzianki". Zapowiedź szefa MON
Piorun, dzień, niebo
Gdzie jest burza? Pojawiają się pierwsze wyładowania
METEO
Zaginiony Zygmunt Korfanty
Zaginięcie Zygmunta Korfantego. Szansa na przełom? "Świadkowie wskazują na konflikt"
Martyna Sokołowska
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje dla Austriaka. Stoch w ścisłej czołówce
EUROSPORT
Groził taksówkarzowi maczetą, bo zwrócił mu uwagę
Opluł taksówkarza i groził mu maczetą
Trójmiasto
Klacz Psyche Adelajda
Wielka aukcja w Janowie Podlaskim
BIZNES
imageTitle
Jedna gala, dwie śmierci. Świat boksu w żałobie
EUROSPORT
Zwłoki noworodka
Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę
Lublin
GettyImages-1000209212
"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem
Świat
Zarówno władze spółki jak i służby podają, że nie było zagrożenia pożarem
Reakcja chemiczna w zakładzie postawiła służby na nogi. Ewakuowano ponad 100 osób
Białystok
Zabezpieczony pistolet okazał się wiatrówką przypominającą replikę znanej marki broni
Groził znajomemu bronią. Poszło o miejsce parkingowe
Lublin
imageTitle
Kolejne znane piłkarskie nazwisko trafiło do ligi saudyjskiej
EUROSPORT
dworzec wroclaw glowny - Longfin Media shutterstock_2518053119
Groźby, plucie, szarpanie. "Coraz krótszy lont"
Joanna Rubin-Sobolewska
Morze Śródziemne
To już nie morze, lecz zupa śródziemnomorska. Im więcej pary, tym silniejsze niże
Wanda Woźniak
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Armia australijska
Na defiladę w Warszawie przyjadą z drugiego końca świata
imageTitle
Świątek zna kolejną rywalkę. Ma z nią perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Takie mają być ukryte cele Trumpa
BIZNES
imageTitle
Debiut Amerykanina w polskich barwach. "Potrafi zrobić coś z niczego"
EUROSPORT
Pożar Lee szaleje w stanie Kolorado
Z powodu pożarów ewakuowano więźniów
METEO
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica