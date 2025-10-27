Justyna Suchecka o pracach domowych, Tomasz Terlikowski o naturze Rosjan. Dawid Rydzek o teoriach spiskowych

Tomasz Terlikowki, Justyna Suchecka, Dawid Rydzek Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zaczynamy o świcie. Prace domowe potrzebne czy nie? Czy to dobrze, że z nich zrezygnowano? Na te pytania odpowiedzieć może tylko Justyna Suchecka. Instytut Badań Edukacyjnych odtajnił raport na temat tego, jak w szkołach oceniana jest likwidacja zadań domowych. To, co znajdujemy w środku, jest dalekie od entuzjastycznych wiadomości z początku października... Tekst na ten temat już o godzinie 6 w TVN24+.

Iluminaci, Watergate, a może QAnon? Wierzycie z teorie spiskowe? Dowiedzcie się, skąd się biorą. Dawid Rydzek zapyta o to politologa, amerykanistę i autora Piotra Tarczyńskiego, który przeanalizował wpływ teorii spiskowych na historię USA. To o godzinie 7 w podcaście "Kultura polityczna".

Czy Rosjanie mogą być z natury źli? Na to trudne pytanie Tomaszowi Terlikowskiemu odpowiedzą dziennikarka i wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich oraz Piotr Skwieciński, dziennikarz, działacz opozycyjny, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Początek podcastu "Istota rzeczy" o godzinie 16.

OGLĄDAJ: TVN24 HD