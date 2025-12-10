Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Jussi Koskela stworzył grę, która porwała miliony Polaków. Fenomen "Małysza"

Przemysław Kuwał
Przemysław Kuwał
Wymarzony wiatr, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Wymarzony wiatr, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Źródło: archiwum prywatne
Na początku wieku w "Małysza" grali wszyscy albo wszyscy o tej grze słyszeli. Była i jest fenomenem, który wyszedł spod ręki Jussiego Koskeli, utalentowanego fana skoków narciarskich z Finlandii. - Pierwszą wersję Deluxe Ski Jump ukończyłem ledwie dzień przed rozpoczęciem służby wojskowej, w wieku 19 lat - opowiada TVN24+ twórca legendarnej gry. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Deluxe Ski Jump to graficznie nieskomplikowana gra, która porwała Polaków na początku wieku. 
  • Jej twórcą jest Fin Jussi Koskela. Pierwszą wersję DSJ ukończył w wieku 19 lat.
  • Koskela szacuję, że jego grę zainstalowano na 10 milionach komputerów. Według niego 80 procent wszystkich graczy pochodzi z Polski.
  • Wciąż powstają nowe aktualizacje gry.
  • Koskela sam spróbował skoku narciarskiego, w rzeczywistości. I oczywiście w Polsce. 

Pokolenie dzisiejszych 30- i 40-latków kocha Deluxe Ski Jump od dekad. Ale najpierw wyjaśnienie: mało kto w Polsce mówił "Deluxe Ski Jump", przyjęło się "Małysz" i grało się w "Małysza", taki kod kulturowy zrozumiały w mig.

No więc w "Małysza" grało się w każdej wolnej chwili i wszędzie, gdzie tylko się dało. W bibliotekach, szkolnych salach informatycznych, zapomnianych już kafejkach internetowych, a ci bardziej uprzywilejowani ustanawiali rekordy skoczni na poczciwych pecetach, stojących w dziecięcych pokojach jak Polska długa i szeroka.

Sekret fenomenu DSJ tłumaczyć można dwiema rzeczami: rodzącą się wtedy małyszomanią i prostotą gry. By poczuć się jak Orzeł z Wisły, wystarczyła nawet wysłużona mysz komputerowa.

OK, mamy dostęp do komputera, zainstalowaną grę i co dalej? Siedzimy na belce, czekamy na odpowiedni wiatr. Jest? To ruszamy. Kliknięcie lewego przycisku, by odepchnąć się z belki, kliknięcie obu, by odbić się z progu i znów lewego, by zakończyć skok klasycznym telemarkiem. Ci, którzy za wszelką cenę walczyli o odległość, mogli wybrać też opcję obu przycisków, by próbę zakończyć klepnięciem na dwie nogi. Cierpiały na tym noty za styl. To niemal wszystko. W locie kąt nachylenia skoczka regulowały delikatne ruchy myszy w dół i w górę, a bolało najbardziej, gdy pod myszką gracza kończył się blat biurka. Wtedy nici z rekordu.

Awatara można było wystroić w ulubiony kolor i ruszyć do walki o Puchar Świata, indywidualny lub drużynowy. Tyle. Tyle wystarczyło, by stworzyć fenomen, który pokochały miliony graczy na całym świecie. A głównie w Polsce. 

- Gra konsumowała popularność Małysza i skoków w Polsce, a jednocześnie miała niski próg wejścia, była bardzo prosta, przez co każdy mógł w nią się bawić - tłumaczy fenomen DSJ Przemysław Nosal, socjolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Klatka kluczowa-77748
Skok w grze Deluxe Ski Jump 2, Anglia K-50
Źródło: Deluxe Ski Jump/Jussi Koskela/Mediamond

Jak to się zaczęło?

- Właśnie skończyłem liceum i na ekranie komputera programowałem dla zabawy jakieś abstrakcyjne kształty. W pewnym momencie wyszło coś, co przypominało skocznię narciarską. Skoki bardzo mnie interesowały, dlatego podjąłem próbę stworzenia gry. Pierwszą wersję Deluxe Ski Jump ukończyłem ledwie dzień przed rozpoczęciem służby wojskowej, w wieku 19 lat - opowiada TVN24+ twórca legendarnej gry Jussi Koskela.

Był rok 1999.

Stanowisko pracy Jussiego Koskeli. To tu powstała gra Delux Ski Jumping (rok 2000)
Stanowisko pracy Jussiego Koskeli. To tu powstała gra Delux Ski Jumping (rok 2000)
Źródło: Archiwum prywatne Jussiego Koskeli

Błyskawicznie na szczyt listy pobrań

Później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Jussi rozesłał wersję demo do kilku fińskich magazynów o grach, by te mogły udostępnić je na swoich dyskach i systemach BBS. Te ostatnie w latach 80. i 90. pełniły funkcję swego rodzaju cyfrowych tablic ogłoszeń, na których gracze mogli wymieniać się wiadomościami, plikami czy właśnie prostymi grami. Upraszczając - to poprzednik internetu.

- Deluxe Ski Jump natychmiast znalazło się na szczycie miesięcznych list pobrań fińskich magazynów, jeszcze zanim zdążyły one w ogóle cokolwiek o tej grze napisać. Później doszedł efekt marketingu szeptanego, który był bardzo silny. Popularność gry stopniowo rosła, aż w końcu eksplodowała w Polsce w okresie małyszomanii - wraca pamięcią do tamtych dni Koskela.

Już bije starszych. Diament w polskich skokach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Już bije starszych. Diament w polskich skokach

Przemysław Kuwał

Nastolatek zdołał spieniężyć sukces, mimo że u progu XXI wieku rozkwitało piractwo, a wielu graczy uzyskiwało dostęp do gry nielegalnie. Koskela mówi, że pierwsze zarobione pieniądze przeznaczył na opłacenie studiów. Milionerem nie został, choć przypuszcza, że część tych, którzy lata temu pobierali grę nielegalnie, się zreflektowała.

- Dziś odsetek ludzi kupujących grę jest większy. Wielu tamtych nastolatków od piractwa dziś kupuje DSJ, by wesprzeć moją pracę - cieszy się Fin.

Koskela nie jest w stanie określić dokładnej liczby pobrań jego gry, ponieważ na przestrzeni lat była ona kolportowana wieloma źródłami, również na dyskietkach, płytach CD i z rąk do rąk.

- Szacuję, że Deluxe Ski Jump została zainstalowana na 10 milionach komputerów. Mobilną wersję Deluxe Ski Jump 2, dostępną na smartfony z systemem Android lub iOS, pobrano ponad milion razy - wylicza.

I - uwaga, uwaga - dodaje: - Sukces gry w Polsce jest większy niż gdzie indziej. Szacuję, że osiemdziesiąt procent wszystkich graczy pochodzi z Polski.

Przemysław Kuwał
Przemysław Kuwał
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
13-latek uciekał przed policją
13-letni pirat drogowy uciekał przed policją
Kielce
Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem
Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy
Lublin
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
METEO
imageTitle
Sabalenka o kobietach transpłciowych w sporcie. "Trafiła w sedno"
EUROSPORT
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pękła ściana w bloku, ewakuowano mieszkańców. Policja sprawdza
Jasło
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
BIZNES
28-latka zatrzymano po pościgu
Miał tylko dmuchnąć w alkomat, zaczął uciekać. Pościg za motocyklistą
Lubuskie
Psy na łańcuchach na opuszczonej posesji
Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia
Białystok
Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Kontrowersyjna ustawa z poparciem parlamentu. Głosowanie poprzedziła awantura
Świat
Drzwi
Te same mieszkania oferował wielu klientom. Wzbogacił się o sześć milionów złotych 
Poznań
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
Ktoś powiedział "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi
Polska
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
BIZNES
Do nieprzytomnego 87-latka doprowadziła policjantów stłuczka na parkingu
Szukali go po kolizji. 87-latek leżał w piwnicy, przygniótł go regał
Opole
Konflikt Tajlandii z Kambodżą. Ślady rakiet wystrzeliwanych z wyrzutni wieloprowadnicowej
Konflikt wybuchł z nową siłą. Trump: zadzwonię i powstrzymam wojnę
Świat
Zbigniew Ziobro
Czas wracać? Co Polacy sądzą o ucieczce Ziobry. Sondaż
Polska
Ciężąrówka w rowie
Ciężarówka wpadła do rowu. Utrudnienia potrwają kilka godzin
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
BIZNES
wydobycie metali, wydobycie surowców, złoto, srebro, miedź, nikiel, aluminium
Cena bije historyczne rekordy. "Efekt domina"
BIZNES
1 godz
pc
Tusk siał grozę. Ujawniamy sekrety tajnego posiedzenia Sejmu
Podcast polityczny
Tragedia podczas przejażdżki konnej, nie żyje 14-latka
Śmierć 14-latki po upadku z konia. Decyzja prokuratury
Lublin
imageTitle
Wyjątkowe spotkanie Rodowicz i Świątek. Specjalna okazja
EUROSPORT
Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany w pociągu
Policjanci zamiast konduktora. "Zupełnie nie spodziewał się spotkania"
Lublin
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
METEO
Maroko, miasto Fez
Runęły dwa budynki mieszkalne, co najmniej 19 osób nie żyje
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Miało być taniej, wyszło drożej. Regulator nakazuje zwrot
BIZNES
Szpital w Oleśnicy
Szefowała oddziałowi, leczyła i została uwięziona przez Grzegorza Brauna. Teraz traci pracę
Wrocław
imageTitle
Tyle polskie kluby zarobiły za udział w pucharach
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie
Dachowanie pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca
WARSZAWA
Maria Corina Machado
Miała dziś odebrać Pokojową Nagrodę Nobla. "Nie stanie na scenie"
Świat
imageTitle
Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Zniszczony"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica