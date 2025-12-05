Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jeszcze raz pan przerwie...". Pięć minut Berkowicza, zero odpowiedzi na pytanie

Konrad Berkowicz
Berkowicz pytany o paragon ze sklepu meblowego. Fragment wymiany zdań z posłem Konfederacji
Źródło: TVN24
Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz był pytany w Sejmie przez dziennikarzy o sprawę swoich zakupów w Ikei, które zakończyły się mandatem. Przekonywał, że tę kwestię "wielokrotnie wyjaśniał". Wdał się też w scysję słowną z reporterami. - Pan na mnie krzyczy, to jest nieeleganckie - zwracał uwagę Radomir Wit z TVN24. Ostatecznie po kilku minutach wymiany zdań poseł nie odpowiedział na pytanie, czy pokaże paragon ze sklepu.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został pod koniec października zatrzymany przez pracowników sklepu Ikea w Krakowie, którzy wezwali policję, gdy wychodził bez płacenia za część zakupów. "Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył później parlamentarzysta w mediach społecznościowych. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny ustalił, że poseł nie zapłacił za patelnię z pokrywą, serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy), dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk), fartuch kuchenny, dwa kable USB i dwa obciążniki USB. Całość była warta około 390 złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Berkowicz: to "doprowadzi do zerwania Sejmu"
Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza
Kraków
Konrad Berkowicz
Poseł Konfederacji "przyłapany" w sklepie. Tak się tłumaczy
Konrad Berkowicz
Czarzasty do Berkowicza: pomyśl człowieku chwilę

Berkowicz: moja odpowiedź będzie taka, jaką uznam za słuszną

W piątek na sejmowym korytarzu reporter TVN24 Radomir Wit pytał Berkowicza, czy pokaże paragon z Ikei. - Sprawę tej oczywistej pomyłki wielokrotnie wyjaśniałem (...), odpowiadałem już na te pytania - odparł poseł.

Gdy reporter dalej dopytywał o paragon, Berkowicz powiedział: - Jeżeli chce pan otrzymać odpowiedź, zadał pan pytanie, to proszę wysłuchać odpowiedzi.

Po chwili wyciągnął telefon i powiedział, że "rozpocznie nagrywanie tego". - Bo już pan się zachowuje nieuczciwie w tej rozmowie - ocenił.

Klatka kluczowa-77940
Cała "rozmowa" Berkowicza z reporterami
Źródło: TVN24

Po raz kolejny mówił, że sprawę wyjaśnił, dodając, że "wielokrotnie" odpowiadał na pytanie reportera TVN24. Gdy Radomir Wit zwrócił mu uwagę, że nigdy wcześniej go o to nie pytał, poseł Konfederacji ponownie przekonywał, że dziennikarz nie pozwala mu się wypowiedzieć.

Pytania o paragon kierowała do posła także dziennikarka TVP Justyna Dobrosz-Oracz. - Po jednym pytaniu państwo mi przerwali, więc pytam, czy robi pani to złośliwie, czy ma pani jakieś problemy umysłowe - zwrócił się do niej Berkowicz. - Niech pan odpowie w końcu, a nie obraża wszystkich po kolei - zareagowała reporterka.

- Czy państwo chcą, żebym odpowiedział na pytanie, tak? - pytał Berkowicz.

- Czekamy na to - odpowiedział Radomir Wit.

- No to proszę nie przerywać mojej odpowiedzi. Moja odpowiedź będzie taka, jaką uznam za słuszną - odparł poseł. 

Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uczeń prezesa, IT i taniec. Kim jest Konrad Berkowicz?

"Jeszcze raz pan przerwie i skończymy rozmowę"

Dalej Wit zwrócił uwagę, że nigdy nie pytał Berkowicza o tę sprawę. - Nie powiedziałem, że mnie pan o to pytał. Powiedziałem, że odpowiadałem na to pytanie. Właśnie pan skłamał - kontynuował Berkowicz.

- Pan na mnie krzyczy, to jest nieeleganckie - zwrócił uwagę Wit. Parlamentarzysta odparł: - Bo pan mi przerywa i nie mogę (...). Czyli pan nie chce odpowiedzi na pytanie? Jak zaczynam mówić, to pan mówi. Nie tak się rozmawia.

Konrad Berkowicz w Sejmie
Konrad Berkowicz w Sejmie
Źródło: TVN24

Reporter TVN24 stwierdził, że poseł Konfederacji "zaczął go obrażać" i "to nie jest odpowiedź na pytanie".

Berkowicz zareagował słowami: - Teraz odpowiadam. I jeszcze ustalmy. Jeśli jeszcze raz państwo, bo już wielokrotnie to się zdarzyło, przerwą mi odpowiedź na pytanie, uznam, co zresztą dość oczywiste, że państwa celem nie jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, tylko państwa celem jest mówienie.

Radomir Wit zaznaczył, że w tym czasie poseł już dawno mógł odpowiedzieć "tak" lub "nie".

- Znowu pan przerwał. Jeszcze raz pan przerwie i skończymy rozmowę. Rozumie pan? - zareagował.

Berkowicz: nie da się odpowiedzieć

Reporter TVN24 zwrócił uwagę, że taka wymiana trwa już kilka minut, a Berkowicz dalej nie odpowiedział na pytanie. - Bo pan mi od kilku minut przerywa w pół zdania - przekonywał.

Dyskusja trwała dalej, a poseł kilkukrotnie jeszcze mówił, że dziennikarze mu przerywają i że "nie może odpowiedzieć na pytanie". Następnie odszedł, twierdząc, że "nie da się odpowiedzieć". - Chętnie odpowiem na pytanie, jak pani przestanie mówić - powtarzał kilka razy, oddalając się od reporterów po ponad pięciu minutach wymiany zdań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, sz/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Konfederacja
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Macron pytany o doniesienia "Spiegla". "Wszystkiemu zaprzeczam"
Świat
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Stopa bezrobocia w listopadzie. Resort podał szacunki
BIZNES
Sejm
"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"
Polska
Prezydent FIFA Gianni Infantino na ceremonii losowania grup MŚ 2026
Ruszyła ceremonia losowania grup mistrzostw świata
EUROSPORT
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
WARSZAWA
Donald Tusk w Sejmie
Sejm przyjął informację premiera. "Pokazywała cały obraz, czym jest rynek kryptowalut"
Polska
Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
Akcja służb na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów wznowiony
Poznań
Foka wskoczyła do nowozelandzkiego baru
"O mój Boże, co mamy zrobić?"
METEO
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz podczas posiedzenia Sejmu
Krystyna Pawłowicz żegna się z TK i odchodzi na emeryturę
Maciej Wacławik
Prezydencki szczyt zdrowotny
Dwa szczyty, jeden kryzys. Lekarze: w kilka godzin systemu nie uzdrowimy
Piotr Wójcik
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż w 1975 roku
WARSZAWA
Tusk, Szłapka, Nowacka
Różnica "przekroczyła 10 punktów". Tusk o sondażu
Polska
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
BIZNES
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
WARSZAWA
Diana Ross na Met Gala 2025
Oto kolor roku 2026. Króluje na wybiegach
BIZNES
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Proces oskarżonego dobiegł końca
Zastrzelił ojca po spotkaniu świątecznym. Zapadł wyrok
Szczecin
Puma
"To niesamowite, że mieliśmy pumę w mieście"
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Polska
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
BIZNES
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
Maciej Michałek
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
BIZNES
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
WARSZAWA
Postawę świadków wypadku zarejestrowała kamera monitoringu
Pieszy zmarł po wypadku. Wstrząsająca postawa świadków
Lublin
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
BIZNES
Eurofighter Typhoon RAF
Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"
Polska
cisnienie nadcisnienie shutterstock_2597624541
Przełom w diagnozowaniu nadciśnienia? "Udało się zwizualizować chorobę"
Anna Bielecka
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
METEO
Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Katowice
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica