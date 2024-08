"Jesteśmy w swoistej pułapce, ale trzeba poszukiwać jakiegoś rozwiązania"

Profesor Safjan: decyzja bardzo ostrożna i wstrzemięźliwa

"Jesteśmy w swoistej pułapce, ale trzeba poszukiwać jakiegoś pozytywnego rozwiązania"

Gość TVN24 zwrócił uwagę na "orzeczenia europejskich trybunałów, a zwłaszcza orzeczenie TSUE z grudnia 2023 roku, które bardzo jednoznacznie mówi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to nie są sędziowie". - Teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy tego rodzaju orzeczenie mogłoby wywierać skutki prawne w odniesieniu na przykład do oceny sytuacji, która pojawiła się w kampanii wyborczej, czyli decyzji PKW. I co dalej? Co można zrobić w takiej sytuacji, która jest kłębowiskiem rozmaitych sprzeczności? To jest prawdziwa kwadratura koła, w której mamy do czynienia z zaszłościami, z jakimi właściwie do tej pory żadne normalne państwo prawa nie miało do czynienia. Jesteśmy w swoistej pułapce, klinczu, dlatego jest to takie trudne, ale wydaje mi się, że trzeba poszukiwać jakiegoś rozwiązania pozytywnego - mówił profesor Safjan.