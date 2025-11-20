Jest nota o wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o akcje dywersyjne w Polsce

Służby pracują w rejonie stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował w czwartek w TVN24, że nota została przekazana w środę w godzinach popołudniowych. - Czekamy na reakcję - dodał Wewiór.

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś.

Prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla osób podejrzanych o dokonanie 15 i 16 listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji - przekazał prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji Mika Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Dwa akty dywersji

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski w województwie lubelskim) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.