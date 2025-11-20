Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest nota o wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o akcje dywersyjne w Polsce

Mika, kolej, dywersja
Służby pracują w rejonie stacji PKP Mika
Źródło: tvnwarszawa.pl
Rzecznik MSZ poinformował, że w środę białoruskiemu charge d’affaires została przekazana nota o wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o akcje dywersyjne w Polsce.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował w czwartek w TVN24, że nota została przekazana w środę w godzinach popołudniowych. - Czekamy na reakcję - dodał Wewiór.

Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzeci stopień alarmowy. Jest decyzja premiera

Prokuratura Krajowa wydała w środę postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóm podejrzanym obywatelom Ukrainy, którzy zdążyli zbiec na Białoruś.

Prokuratorzy złożyli do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania dla osób podejrzanych o dokonanie 15 i 16 listopada aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji - przekazał prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji Mika
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji Mika
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Dwa akty dywersji

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski w województwie lubelskim) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: PAO

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
pociągiPolskaMinisterstwo Spraw ZagranicznychBiałoruśUkraina
Czytaj także:
imageTitle
"Robi mi się niedobrze". Nagle przerwał karierę
Najnowsze
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
BIZNES
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec wywołał oburzenie. Wypowiedź "niefortunna i arogancka"
Świat
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Interwencja w domu, dwóch policjantów i strażak ranni
Rzeszów
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
WARSZAWA
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
WARSZAWA
imageTitle
Nowy kontrakt Urbana? "Przekonał mnie"
EUROSPORT
Michał Kot
Oto zwycięzca 14. edycji programu "Top Model"
Kultura i styl
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
BIZNES
Barbara Nowacka
Willa plus na sprzedaż. Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury
Polska
Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami(zdjęcie ilustracyjne)
Kopał psa po całym ciele, nie karmił, nie poił
Białystok
shutterstock_2177693401
Przełom w dializoterapii? "Może to zrobić nawet internista"
Anna Bielecka
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w skokach narciarskich na kanałach i platformach Warner Bros. Discovery
Najnowsze
Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Putin: można żyć 150 lat, ale po co?
Świat
Krzysztof Krajewski
Napaść na ambasadora Polski w Rosji
Polska
Zderzenie pociągów w Czechach
Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia
Świat
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Alice Guo
Była burmistrz skazana na dożywocie za handel ludźmi
Martyna Nowosielska-Krassowska
Pieszy zginął na miejscu
Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki
Lublin
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
EUROSPORT
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Świat
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica