Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest areszt dla Radosława Piesiewicza

Adrian Szczepański
Zespół autorów
Oprac. Adrian SzczepańskiOprac. Filip Czerwiński
|
Radosław Piesiewicz doprowadzony do sądu w Katowicach
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Piesiewicza. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza - ustalił dziennikarz "Superwizjera" Maciej Duda, co potwierdziła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do katowickiego sądu w piątek około godziny 21.30. Przed godziną 23 do sądu przyjechał adwokat Piesiewicza. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do piątej rano.

Trzy miesiące aresztu dla Radosława Piesiewicza

Jak wynika z relacji jednego z pracowników sądu, po jego zakończeniu szef PKOl został wyprowadzony przez policję tylnym wyjściem i wywieziony samochodem. Jak ustalił w sobotę rano dziennikarz "Superwizjera" Maciej Duda, sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Radosława Piesiewicza. Tę informację potwierdziła Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Piesiewicz pytany wcześniej, czy czuje się winny i czy spodziewał się wniosku o tymczasowe aresztowanie, odpowiedział "nie".

- Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy - powiedział Piesiewicz dziennikarzom. - Straciłem 200 tysięcy euro, zapłaciłem za zegarek. Do czego muszę się przyznać? - pytał. Zaprzeczył też, że odzyskał kapitał zainwestowany na giełdzie Zondacrypto. - To jest cała nieprawda. Nie ma tych przelewów - przekonywał.

Zarzuty dla Radosława Piesiewicza

W czwartek Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty. W piątek po południu był znów przesłuchiwany w prokuraturze, po kilku godzinach opuścił budynek w kajdankach. Niedługo później minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zawnioskowała o trzy miesiące aresztu dla Piesiewicza.

Zdaniem śledczych szef PKOl-u odzyskał środki zainwestowane na Zondacrypto ze szkodą dla pozostałych inwestorów. Jest to zarzut z artykułu 302 paragraf 1 Kodeksu karnego. Dłużnikowi i uprzywilejowanemu wierzycielowi za działanie na szkodę pozostałych wierzycieli grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kolejny zarzut dotyczy płatnej protekcji - to artykuł 230 paragraf 1 Kodeksu karnego. Najprawdopodobniej chodzi o powoływanie się przez Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla Przemysława Krala, szefa Zondacrypto.

Za płatną protekcję grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Zegarek dla Piesiewicza

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty - wynika z ustaleń wspólnego śledztwa "Superwizjera" TVN24 i Wirtualnej Polski.

Za co? Szef PKOl miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK - twierdzą nasze źródła. Piesiewicz potwierdza, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnia, że zapłacił za niego gotówką. Więcej na ten temat przeczytaj TUTAJ.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
Rozmowy na szczycie
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
korupcjaPrzestępstwaSądProkuraturaKatowicePKOl
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek w miejscowości Pniewo
Wjechał w tył ciężarówki. 20-latek zginął na miejscu
Mazowsze
pap_20260808_03Y
Tu bywa tłoczno. Turystyczne "hot spoty" na mapie Polski
Aleksandra Arendt-Czekała
Radosław Piesiewicz
Areszt dla Piesiewicza. Minister sportu zabrał głos
Polska
imageTitle
Odczarować Narodowy. O której godzinie dzisiaj finał Drużynowego Pucharu Świata?
EUROSPORT
Ewakuacja mieszkańców nepalskiej wioski Hatigauda
Nepal zmienia zdanie. Część ratowników zostanie wpuszczona
METEO
Somalia
"A co by było, gdybym ja znalazł się w takiej sytuacji?"
Świat
tankowanie benzyna stacja paliwo
To ostatni taki weekend na stacjach benzynowych
BIZNES
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom. "Życie potrafi być przewrotne"
EUROSPORT
Karol Nawrocki przed defiladą
Brzydka gra wokół SAFE
Tomasz Kowalczuk
Burza, piorun, wyładowania, błyskawica
Gdzie jest burza? Wyładowania wędrują nad krajem
METEO
Mieszkańcy Trishuli w Nepalu próbują ocalić resztki dobytku
"Wszędzie rozbrzmiewał potężny dźwięk śmierci"
METEO
Prezydent USA Donald Trump
"Największa w historii". Trump dopiął swego w sprawie Wenezueli
Świat
imageTitle
Sabalenka mierzy w trzeci tytuł w najgorszym momencie sezonu
EUROSPORT
W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika"
Pumy w polskich lasach? "Efekt kuli śnieżnej"
Tomasz Mikulicz
Po trudnym doświadczeniu warto stopniowo wracać do codziennych aktywności.
"Unikam, więc czuję ulgę". Dlaczego to pułapka?
Anna Bielecka
Radosław Piesiewicz
Areszt dla Piesiewicza, azyl Romanowskiego, weta prezydenta
Warto wiedzieć
Burza, deszcz
Ostrzeżenia IMGW. Tu od rana grzmi i silnie pada
METEO
imageTitle
Specjalność Bayernu. Efektowna inauguracja sezonu
EUROSPORT
21 min
pc
"Bardzo dobrze się czuję z młodszymi ludźmi. Moich starszych już nie ma"
TVN24+ Originals
imageTitle
Pięć setów twardej walki. Polacy udanie rozpoczęli Memoriał Wagnera
EUROSPORT
imageTitle
"Jędza" pożegnany, Legia w ostatniej chwili uratowana przed porażką
EUROSPORT
imageTitle
Ogromne pieniądze dla Lechii za największą gwiazdę
EUROSPORT
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
BIZNES
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
BIZNES
imageTitle
Z kim Polki zagrają o ćwierćfinał mistrzostw Europy? Kiedy mecz?
EUROSPORT
imageTitle
Niski poziom Wisły. Korona zdobyła Płock
EUROSPORT
Rosyjscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)
Tusk: Rosja bardzo poważnie szykuje się do eskalacji napięcia
Polska
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
BIZNES
imageTitle
Wygrał etap i oddał hołd zmarłemu królowi. "To wiele dla mnie znaczy"
EUROSPORT
Andrzej Poczobut otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa
Medale Wolności Słowa rozdane. Poczobut ze specjalnym wyróżnieniem
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica