"Co do zasady to sfera prywatna". Politycy PiS chcą zmian w jawności adresów polityków

Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić ustawę o partiach politycznych po to, żeby prywatne adresy jej założycieli nie były już jawne - informują dziennikarze "Rzeczpospolitej". Podano, że pod projektem podpisało się 18 posłów.

Jawność ewidencji partii politycznych wraz z tekstami ich statutów gwarantuje ustawa o partiach politycznych z 1997 roku - przypomniano. W ewidencji znajdują się adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych do reprezentowania partii na zewnątrz, do zaciągania zobowiązań majątkowych i adresy tysiąca osób popierających zgłoszenie danej partii do ewidencji.