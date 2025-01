Wybuch granatnika w komendzie. Jest akt oskarżenia

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował, że Szymczyk jest oskarżony o to posiadanie granatnika RGW-90 bez wymaganej koncesji oraz o przewiezienie go do Polski z Ukrainy, bez zgłoszenia tego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku. To czyn z art. 263 § 2 kk - nielegalne posiadanie broni. Grozi za to kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jarosław Szymczyk jest oskarżony także o to, że 14 grudnia 2022 r. w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie, "nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie KGP i mieniu w wielkich rozmiarach w postaci budynku KGP". - W ten sposób, że dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika RGW-90, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodującego uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji i stwarzającego zagrożenie wybuchem pocisku zawierającego ładunek wybuchowy w postaci oktogenu, do eksplozji którego nie doszło z uwagi na nieuzbrojenie się pocisku w małej przestrzeni, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 3 i § 2 kk (sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego - red.) - wyjaśnił Skiba. Grozi to więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.