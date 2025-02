Kaczyński "ciepło przyjęty" w szpitalu. Dyrektor tłumaczy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński "przyjechał na rutynowe, zaplanowane badania lekarskie na Oddziale Kardiologii" - przekazał dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Piotr Matej w przesłanym tvn24.pl oświadczeniu. Napisał, że "nieprawdą jest, że został on powitany kwiatami" oraz to, że "z powodu pobytu pacjenta zamknięto połowę oddziału".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił w czwartek do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie i opuścił go w piątek. Szpital podlega samorządowi województwa lubelskiego, gdzie marszałkiem jest Jarosław Stawiarski (PiS). Tvn24.pl zwrócił się w piątek do szpitala z pytaniami dotyczącymi wizyty Kaczyńskiego. Zapytaliśmy między innymi o doniesienia o powitaniu z kwiatami polityka przez marszałka województwa i dyrektora szpitala oraz tego, że miało zostać zamknięte dla prezesa PiS pół oddziału.