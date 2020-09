Kaczyński szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa? "Usiłuję przybrać minę sfinksa"

Jesteśmy przed happy endem. Myślę, że wszystkie strony tego sporu będą finalnie zadowolone - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, odnosząc się do kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. Komentując doniesienia o możliwym wejściu Jarosława Kaczyńskiego w skład rządu, ocenił, że to "ciekawa koncepcja", która "wzmocniłaby rząd i przyspieszyła proces decyzyjny".

Efektem negocjacji - przekazała Polska Agencja Prasowa, powołując się na "źródło zbliżone do rządu" - ma być wejście prezesa PiS do rządu. Po rekonstrukcji miałby zająć stanowisko szefa komitetu do spraw bezpieczeństwa nadzorującego trzy ministerstwa: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i obrony.