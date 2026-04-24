Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nocne spotkanie na szczycie PiS

|
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek
Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca
Źródło: TVN24
Kolejne nocne rozmowy w Prawie i Sprawiedliwości. Tym razem Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem. Prezes PiS nocą spotykał się już wcześniej z byłym premierem.

Przed północą prezes PiS Jarosław Kaczyński opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie wraz z dwoma wiceprezesami partii - Mateuszem Morawieckim i kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem.

"Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!" - podpisał zdjęcie.

Konflikt w PiS

W PiS od miesięcy trwa walka frakcji. Ścierają się tam "harcerze" zgrupowani wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego i "maślarze", wśród których jedną z głównych postaci jest Przemysław Czarnek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach

Marcin Złotkowski

Najświeższą odsłoną konfliktu jest spór wokół założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. W tej sprawie Kaczyński, również nocą, spotkał się z byłym premierem. Prezes PiS wystąpił później wspólnie z Morawieckim i oświadczył, że rozmowa "przyniosła kompromis", a działalność stowarzyszenia będzie prowadzona "jakby wewnątrz partii". Wcześniej Kaczyński zastrzegał, że "dla ludzi, którzy by się w to [stowarzyszenie Morawieckiego - red.] angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej

Sebastian Zakrzewski

Wspólne oświadczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus nie uspokoiło nastrojów w partii. W mediach społecznościowych starli się politycy kojarzeni ze zwaśnionymi frakcjami. "Maślarze" przekonywali, że działalność stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona, z czym stanowczo nie zgadzali się członkowie inicjatywy Rozwój Plus.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/OficjalnyJK

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiPrzemysław Czarnek
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

