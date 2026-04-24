Polska Nocne spotkanie na szczycie PiS Kuba Koprzywa |

Kaczyński: partia będzie miała dwa płuca

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed północą prezes PiS Jarosław Kaczyński opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie wraz z dwoma wiceprezesami partii - Mateuszem Morawieckim i kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem.

"Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!" - podpisał zdjęcie.

Konflikt w PiS

W PiS od miesięcy trwa walka frakcji. Ścierają się tam "harcerze" zgrupowani wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego i "maślarze", wśród których jedną z głównych postaci jest Przemysław Czarnek.

Najświeższą odsłoną konfliktu jest spór wokół założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. W tej sprawie Kaczyński, również nocą, spotkał się z byłym premierem. Prezes PiS wystąpił później wspólnie z Morawieckim i oświadczył, że rozmowa "przyniosła kompromis", a działalność stowarzyszenia będzie prowadzona "jakby wewnątrz partii". Wcześniej Kaczyński zastrzegał, że "dla ludzi, którzy by się w to [stowarzyszenie Morawieckiego - red.] angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie".

Wspólne oświadczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus nie uspokoiło nastrojów w partii. W mediach społecznościowych starli się politycy kojarzeni ze zwaśnionymi frakcjami. "Maślarze" przekonywali, że działalność stowarzyszenia byłego premiera zostaje zawieszona, z czym stanowczo nie zgadzali się członkowie inicjatywy Rozwój Plus.

