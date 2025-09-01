Kaczyński, piwo, woda i zachód słońca. Brudziński: każdy rozgarnięty to wybierze

Karczewski: Mentzen gra zbyt gwałtownie i zbyt na siebie Źródło: TVN24

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński opublikował w poniedziałek na X wpis, w którym ocenił, że "to chyba 'oczywista oczywistość', że każdy rozgarnięty wybierze #PiwozPJK (piwo z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - przyp. red.), a nie żadnym Mentzenem".

Do tekstu dołączył zdjęcie, na którym widać Kaczyńskiego trzymającego w dłoni częściowo napełnioną wysoką szklankę. Prezes PiS w czapce z daszkiem i luźno wypuszczonej koszuli pozuje do fotografii na tle tafli wody i zachodu słońca.

Trasa "Piwo z Mentzenem"

Poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei i były kandydat w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen ogłosił 19 sierpnia, że rozpoczyna trasę o nazwie "Piwo z Mentzenem". Mają to być spotkania z politykami, które - jak mówił - zaczynać się będą "od około 25-30 minutowej rozmowy przy piwie pomiędzy mną a zaproszonym gościem, potem będzie moje wystąpienie i późniejsze pytania".

- Będziemy rozmawiać o Polsce, polityce, o rzeczach ważnych, chociaż pewnie nie uda się uniknąć wątków lżejszych, jak to przy piwie" - zaznaczył. Mentzen powiedział, że rozmowy zostaną opublikowane na jego kanale YoutTube. I tak z politykiem Konfederacji rozmawiali już m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz czy były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki.

