Polska

Kaczyński o "sojusznikach" Polski. Sikorski reaguje

Jarosław Kaczyński w Krakowie
Kaczyński: USA to nie jest łatwy sojusznik. Ale nie żąda od nas, żebyśmy mu oddali nasze państwo
Źródło: TVN24
"Znowu szczucie na Unię Europejską, która nikomu nic nie odbiera" - napisał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Skomentował w ten sposób słowa prezesa PiS. Jarosław Kaczyński mówił w Krakowie, że USA "to jest sojusznik, który nie żąda od nas, żebyśmy mu oddali nasze państwo". - A inni tego od nas żądają - oznajmił.

Prezes Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek po południu z sympatykami PiS w Krakowie. Podczas wystąpienia wspomniał o amerykańskim sojuszniku.

- Niektórzy mówią: dlaczego wy tak z tymi Stanami Zjednoczonymi? Otóż, z dwóch powodów. Jeden jest powszechnie znany. To jest ten powód, że oni po prostu mają siłę, jedyni, którzy mają siłę, z którą Rosjanie muszą się liczyć i się liczą w całym tego słowa znaczeniu - powiedział Kaczyński.

- Ale powód drugi jest taki... To nie jest łatwy sojusznik, to ja wypróbowałem na własnej skórze i wiem o tym doskonale, ale to jest sojusznik, który nie żąda od nas, żebyśmy mu oddali nasze państwo. A inni tego od nas żądają - oświadczył.

Jarosław Kaczyński w Krakowie
Jarosław Kaczyński w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Sikorski: znowu szczucie na Unię Europejską

Na słowa Kaczyńskiego zareagował w mediach społecznościowych wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

"Znowu szczucie na Unię Europejską, która nikomu nic nie odbiera. Prezydent Lech Kaczyński był eurofilem, a momentami wręcz federastą, a prezes Kaczyński dał sobie narzucić eurofobię Ziobry i nacjonalistów" - napisał.

Kaczyński o członkostwie w Unii Europejskiej

Kaczyński w Krakowie nawiązał także wprost do UE.

- Jest pytanie o to, co robić w momencie, w którym Unia planuje bardzo daleko idące zmiany, w tym nowe traktaty, to jest już proces trwający, można powiedzieć, zaawansowany. Jednocześnie my odczuwamy bardzo wiele różnego rodzaju, można to tak określić dość łagodnie, dolegliwości związanych z naszym członkostwem w Unii - mówił prezes PiS.

- Te dolegliwości w żadnym razie nie są takie, żeby miały prowadzić nas do wniosku, że nie mamy być w Unii, nie o to tutaj chodzi. Chociaż wiem, że są tacy, którzy to głoszą. Jak sądzę, nie zdają sobie sprawy z tego, jakie by były w tej chwili dla nas tego konsekwencje w najróżniejszych dziedzinach - kontynuował. - Ale to nie oznacza, że mamy mówić: "no cóż, nic nie da się zrobić".

Kaczyński: politycy Konfederacji zerwali maski

Prezes PiS mówił, że w trudnym czasie, w którym się teraz - według niego - wszyscy znajdujemy, chodzi o to, "żebyśmy dali radę". - Możecie zapytać: dobrze, ale jak sobie dać radę, skoro mamy taki rząd? Otóż ja państwu odpowiem tak: przy takim rządzie to my sobie nie damy rady. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd zmienić - powiedział Kaczyński.

Jak zaznaczył, nie wystarczy czekać, że "będzie koalicja nasza z Konfederacją i będziemy rządzić, co prawda w koalicji, ale jednak będziemy rządzić".

- Nie, proszę państwa. Po pierwsze dlatego, że jak nie będziemy robić nic, nie będziemy się angażować w różne przedsięwzięcia, to wtedy nic z tego nie wyjdzie - stwierdził prezes PiS.

Jak mówił, "to nie jest tak, że dzisiaj jakaś miażdżąca większość popierała naszą stronę". - Wybory były pół na pół. Mimo tego wszystkiego co się w Polsce wyprawiało. W tej chwili sondaże są coraz lepsze, ale, mimo wszystko, to nie jest jakaś taka bardzo wyraźna przewaga - ocenił Kaczyński.

Dodał, że "trzeba dzisiaj się zorientować po takich oczywistych objawach, że Konfederacja, po pierwsze, w znacznej swojej części, to znaczy tej Nowej Nadziei, mówię tutaj też i o Sławomirze Mentzenie, głosi (...) taką Polskę, która by się natychmiast rozpadła, gdyby próbować to zrealizować".

Kaczyński wspomniał w tym kontekście o pomysłach płatnej służby zdrowia, płatnej oświaty i "totalnej" prywatyzacji. - Wobec tego, proszę państwa: tu sojusznika nie ma. Oni przy tym mówią wyraźnie, że oni są gotowi zawrzeć sojusz z Platformą Obywatelską. Czy ktoś na tej sali uważa, że z Platformą Obywatelską, z obywatelem Donaldem Tuskiem można działać na korzyść Polski? - pytał Kaczyński, na co zebrani na spotkaniu odparli, że "nie". - No, dobrze, że głośno - skomentował prezes PiS.

- Jeżeli chodzi o przywódcę narodowców Krzysztofa Bosaka, to on jest tutaj bardziej umiarkowany, ale też, niestety, mówi o tym, że oni są gotowi zawierać sojusz także z Platformą Obywatelską. Czyli też trzeba go zapytać, czy chce działać dla Polski, czy dla własnej kariery i dla własnych interesów. Bo to jest zasadnicza sprawa, po co działa polityk - podkreślił Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS politycy Konfederacji "zerwali maski" i "pokazali, jacy są naprawdę".

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Jarosław KaczyńskiRadosław Sikorski
