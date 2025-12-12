"Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie". Kaczyński o Morawieckim

Kaczyński: asumptem do opowieści o walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia Źródło: TVN24

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska zapytała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej o wojnę frakcji wewnątrz partii, o której mówi się od kilku tygodni. Przytoczyła przy tym słowa Jacka Sasina, który, pytany o fotel premiera dla Mateusza Morawieckiego, powiedział, że "to nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy".

- Asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy działaczy, ważnych, bardzo ważnych działaczy naszej partii - powiedział Kaczyński.

- Dziś mamy taką sytuację, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić, przede wszystkim ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna i bardzo często w sposób fałszywy się dowiedziała. I temu zresztą ma być poświęcone dzisiejsze prezydium (w piątek odbywa się prezydium komitetu politycznego PiS - red.) - mówił prezes PiS.

Jak powiedział, premier Morawiecki "został powiadomiony także SMS-ami o tym, że to (prezydium) jest". Wyjaśnił jednak, że były premier ma mieć spotkanie na Podkarpaciu razem z Beatą Szydło i Danielem Obajtkiem. - Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie - dodał Kaczyński.

- Trzeba rzeczywiście porozmawiać. Były takie wypowiedzi, niektóre z nich pokazywały drogę, którą my z całą pewnością nie pójdziemy, natomiast dzisiaj jest naprawdę zbyt wcześnie, żeby ogłaszać, kto będzie premierem, bo żeby wyznaczać premiera, to trzeba jeszcze przedtem wygrać wybory - mówił Kaczyński.

