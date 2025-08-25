Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jarosław Kaczyński o Konfederacji: jeśli stworzą rząd z PO, znajdą się po stronie antypolskiej  

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Kaczyński: trzeba zmienić konstytucję na taką, której nie da się wywrócić
Źródło: TVN24
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że jeśli politycy Konfederacji "pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć rząd, to znajdą się po stronie antypolskiej i antypatriotycznej". - Nie wiem, jak na to zareaguje ich elektorat - dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek wieczorem gościł w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkał się z sympatykami swojej partii. Podczas spotkania w Gdańsku Kaczyński przekonywał, że Polska potrzebuje dobrego rządu.

- Wielu ludziom w Polsce dzisiaj wydaje się, że droga do tego rządu jest jak autostrada w piękny, słoneczny dzień. Sucho i niezbyt dużo samochodów, tylko nacisnąć gaz i jechać, uważając na radary - mówił Kaczyński. Tymczasem - jak ocenił - prawda jest niestety dużo bardziej skomplikowana.

Kaczyński: pal diabli ataki

Prezes PiS wskazywał, że polityka ma swoją dynamikę i powtórzenie wyniku z wyborów prezydenckich - przeszło 10,5 miliona głosów - jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Zaznaczył też, że obawia się, że tyle trzeba będzie zdobyć, by wygrać w wyborach parlamentarnych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Źródło: PAP/Adam Warżawa

- Po drugie jest kwestia, która tak bardzo zakłóca świadomość i o której postanowiłem po długim zastanowieniu się powiedzieć. Bo już za dużo tego jest ze strony naszych potencjalnych partnerów i ja tego partnerstwa w dalszym ciągu nie odrzucam - stwierdził Kaczyński. - Powiem potocznym językiem: pal diabli ataki, nawet te obraźliwe i jednocześnie idiotyczne - mówił.

Kaczyński ocenił, że nieporównanie poważniej wyglądają padające z ust przywódców Konfederacji deklaracje, że oni są gotowi z Platformą Obywatelską tworzyć rząd. - Takie deklaracje są. I (Sławomir) Mentzen to mówi i (Krzysztof) Bosak to mówi - dodał prezes PiS i precyzował, że nie słyszał, żeby tak mówił też Grzegorz Braun. Ocenił jednocześnie, że "z retoryką Brauna" nie moglibyśmy być na Zachodzie i w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co dla naszego bezpieczeństwa - jak ocenił - "jest fundamentalne".

Kaczyński o Konfederacji: znajdą się po stronie antypolskiej     

Odnosząc się do wypowiedzi polityków Konfederacji, Kaczyński ocenił też, że "oni" chcą w ten sposób podbijać swoją pozycję wobec PiS. Dodał, że "nie podbiją". Mówił, że jeśli "pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć rząd, to znajdą się po stronie antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś, co można nazwać zdradą narodową". - Nie wiem, jak na to zareaguje ich elektorat - dodał prezes PiS.

Pod koniec ponad półgodzinnego przemówienia prezes PiS zapowiedział na koniec października konwencję programową PiS. - Potrzebujemy nowego programu do Polski - powiedział Kaczyński. Dodał, że przed jego formacją "ciężka walka". Zapowiedział także, że PiS szykuje się do wielkiej ofensywy, by - jak mówił - najpóźniej w 2027 roku "doszło do wielkiego zwycięstwa obozu patriotycznego".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaSławomir MentzenKrzysztof BosakPlatforma Obywatelska
Czytaj także:
imageTitle
Wielka sensacja w Nowym Jorku. Mistrzyni Australian Open już za burtą
EUROSPORT
Atak na taksówkarza w Krakowie
Poszukiwania nożownika po ataku na taksówkarza. Znaleziono zwłoki
Kraków
Gmach Pentagonu
Departament wojny w USA? Trump: musimy do tego wrócić
Świat
imageTitle
Polki biją się w pierś po fatalnym secie. "Nie byłyśmy na to przygotowane"
EUROSPORT
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Wiadomo, kiedy przesłuchanie Hołowni w sprawie "zamachu stanu"
Polska
Francois Bayrou
Wiadomo, kto nie udzieli wotum zaufania premierowi Francji
Świat
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
WARSZAWA
imageTitle
Mocne otwarcie Majchrzaka w Nowym Jorku
RELACJA
imageTitle
Ruchy w Legii. Jednego pomocnika żegna, drugiego wita
EUROSPORT
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
WARSZAWA
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Hydrolog: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
WARSZAWA
imageTitle
Lider grał do końca. Najlepszy beniaminek XXI wieku
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
Rozmowy z "liberalną częścią Konfederacji". Zgorzelski tłumaczy swoje słowa
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
"To będzie kolosalny i natychmiastowy cios"
BIZNES
shutterstock_2377544639
Siły zbrojne "muszą być przygotowane". "To nasze suwerenne prawo"
Polska
Kropka
Zgorzelski: Nawrocki ma do wykonania dwa proste zadania
Polska
Francja. Śmigłowiec wpadł do stawu podczas próby nabrania wody do gaszenia pożaru
Śmigłowiec straży pożarnej runął do wody
Świat
Powodzie w południowym Jemenie
Lało przez dwa dni. "Wszędzie zniszczone samochody, zalane domy"
METEO
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"
Polska
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
WARSZAWA
Starlinki na niebie
Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty
BIZNES
imageTitle
Padły data i godzina. Kiedy Urban ogłosi powołania
EUROSPORT
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję
BIZNES
Benjamin Netanjahu
Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"
Świat
imageTitle
Nieoczekiwany problem na US Open. "Największa wada tego turnieju"
EUROSPORT
TAK JEST
Obraźliwe słowa posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?"
Polska
Noc, deszczowo
Nocą miejscami przydadzą się parasole
METEO
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Z pieczy zastępczej zniknęło dziecko i nastoletnia matka. Poszukiwania odwołane
Katowice
Krzysztof Gawkowski
Szef prezydenckiej kancelarii odpowiada wicepremierowi
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica