Prezes PiS Jarosław Kaczyński w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej przekonywał, że w kwietniu 2010 roku miał miejsce "zbrodniczy zamach", którego ofiary "poległy za ojczyznę". - To dzieło Putina i jego polskich sojuszników - mówił, krytykując obecną władzę. Już w 2011 roku komisja badająca tamten tragiczny wypadek lotniczy przedstawiła dowody potwierdzające katastrofę Tu-154M. Dowodów na zamach nie ma.

Odniósł się między innymi do protestujących w okolicy osób. - Pojedynczy policjanci czasem reagują i za to jesteśmy wdzięczni, ale ci, którzy dowodzą, mają najwyraźniej inne rozkazy. To jest jeszcze jeden z dowodów na łamanie prawa, na takie bardzo bezczelne, niesłychane po prostu łamanie prawa - ocenił Kaczyński.