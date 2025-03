PiS przeciw rezolucji o Tarczy Wschód. Kaczyński komentuje

Parlament Europejski chce uznania Tarczy Wschód za flagowy projekt dotyczący bezpieczeństwa UE. Relacja Macieja Sokołowskiego Źródło: TVN24

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej "to kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich" - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Politycy jego partii w środę opowiedzieli się za odrzuceniem dokumentu uznającego Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego unijnego bezpieczeństwa.

W środę Parlament Europejski w Strasburgu uchwalił rezolucję dotyczącą wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. W jej ramach przyjęto bezprecedensową poprawkę zaproponowaną przez delegację PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), uznającą Tarczę Wschód, czyli sztandarowy projekt premiera Donalda Tuska, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument przyjęty został przez PE zdecydowaną większością głosów (419 do 204). Rezolucji nie poparli natomiast europosłowie PiS i Konfederacji.

Wyniki głosowania komentowali w środę czołowi politycy w kraju - między innymi premier Donald Tusk, szef KPRM Jan Grabiec, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, europosłowie PiS Michał Dworczyk i Piotr Mueller czy szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Kaczyński: kolejny przykład ingerowania UE w kompetencje państw członkowskich

W środę wieczorem do kwestii głosowania odniósł się na platformie X lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. "Niepodległość to własna waluta, własny budżet, własne wojsko. Oddanie możliwości decydowania o naszym bezpieczeństwie to utrata suwerenności" - napisał prezes PiS.

"Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim nie dotyczyło 'Tarczy Wschód', która niestety od miesięcy jest jedynie projektem wizerunkowym, a nie realnym" - stwierdził.

"To kolejny przykład, po ostatniej opinii TSUE, podważającej prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim, ingerowania UE bez podstaw w traktatach w kompetencje państw członkowskich" - dodał.

Europarlament za wpisaniem Tarczy Wschód na "listę życzeń"

- Cała rezolucja dotyczy unijnej, europejskiej obrony i tego, jakie działania powinna podjąć Unia w najbliższym czasie - wyjaśnił Maciej Sokołowski, unijny korespondent TVN24.

- Tak naprawdę jest to apel Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej, do unijnych państw, rządów. To dopiero one będą podejmować decyzje, jakie projekty będą tymi flagowymi, czyli które będą finansowane nie tylko z budżetów krajowych, ale z budżetu unijnego - wskazywał.

W drugiej połowie marca Komisja Europejska przedstawi tzw. Białą Księgę w sprawie obronności i znajdą się tam propozycje projektów obronnych, które mogą być uznane za flagowe, czyli wspólne. Następnie takie decyzje będą podejmowane na poziomie unijnych liderów na szczycie pod koniec marca i pod koniec czerwca.

Z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej w rezolucji znalazła się poprawka, aby także Tarcza Wschód znalazła się wśród tej "listy życzeń", jeżeli chodzi o projekty dotyczące obronności. Poprawkę tę poparli posłowie PiS, którzy później opowiedzieli się jednak przeciw przyjęciu rezolucji, zawierającą ową poprawkę.