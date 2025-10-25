Logo strona główna
Polska

Jarosław Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: Polska wymaga dzisiaj wielkiej zmiany
Źródło: TVN24
Polska wymaga dzisiaj naprawdę wielkiej zmiany - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na zakończenie dwudniowej konwencji tej partii w Katowicach. Jak dodał, "pierwszym zadaniem" jest wygranie wyborów. Tu zaapelował do działaczy swojej partii o to, aby "napięli muskuły" i przekonywali wyborców do głosowania na nich.

W Katowicach w piątek i sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Myśląc: Polska".

Kaczyński: nie wolno marnować szans

Podsumował ją w swoim wystąpieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że "Polska wymaga dzisiaj naprawdę wielkiej zmiany".

Mówił, że Polska osiągnęła dziś najwyższy poziom rozwoju w swoich dziejach, w relacji do krajów najbardziej rozwiniętych w Europie. Dodał, że nasz kraj musi osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw. - Nie wolno marnować szans. Dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć - mówił prezes PiS.

Kaczyński prosi o to, aby "napiąć muskuły"

Jak stwierdził, "pierwszym zadaniem" jest wygranie wyborów. - Musimy wygrać wybory. Musimy skonstruować program, który będzie temu służył - dodał.

- Naprawdę proszę o to, żeby napiąć muskuły (...) i po prostu doprowadzić do tego, żeby nasze społeczeństwo wiedziało, że głosując na Prawo i Sprawiedliwość i na tych, którzy pójdą z nami, głosują na to, żeby Polska była w krótszym czasie silniejsza, bogatsza i można powiedzieć, w jakimś sensie mądrzejsza - zaapelował do zgromadzonych członków partii.

W trakcie konwencji przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących między innymi bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy PiS.

Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką

Kaczyński: musimy doprowadzić do tego, by Europa była inna niż dziś

Kaczyński nawiązał też do wojny w Ukrainie. Mówił, że w związku z tą sytuacją prawie jedna trzecia dochodów Polski jest przekazywana na budowę sił zbrojnych. Podkreślił, że należy liczyć się z tym, że te środki będą w przyszłości nawet zwiększane.

- Jesteśmy do tego gotowi, jednocześnie jesteśmy gotowi, (...) by mimo wszystko naprawić nasz budżet, naprawić nasze finanse publiczne, stworzyć tę podstawę, bo my to potrafimy, my wiemy jak to zrobić - zapewnił.

Mówił, że trzeba uprościć między innymi procedury ściągania podatków. Jednocześnie ocenił, że bogactwo całego narodu i państwa powinno być uczciwie dzielone w ten sposób, by ci, którym się gorzej w życiu powiodło, też mogli żyć godnie. - To dla nas ogromnie ważne - zadeklarował.

Przypomniał, że ostatnie wybory prezydenckie w USA wygrał Donald Trump, a wiele sił politycznych w Europie ma szansę na wielką zmianę. Przekonywał, że należy wpisać się w tę zmianę i ją inicjować.

- Musimy doprowadzić do tego, by Europa była inna niż dziś, by nie była przeżarta korupcją, by nie była przeżarta różnego rodzaju szalonymi ideologiami, by była zjednoczona - ale zjednoczona w ramach tego dużo większego zjednoczenia całej światowej demokracji w obronie przed ofensywą totalitaryzmu i autorytaryzmu, w obronie przeciw agresji, tej agresji, którą widzimy już dzisiaj w Polsce szczególnie zupełnie z bliska - oświadczył Kaczyński.

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: zdjęcia organizatora

TAGI:
Jarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
