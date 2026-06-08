Polska Kaczyński czy Nawrocki? Kto jest liderem prawicy Maciej Wacławik |

Nowy pierwszy prezes, raport WSI, sprawa Mateckiego. Jarosław Kaczyński komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada, Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezesa Prawa i Sprawiedliwości jako lidera prawicy w Polsce wskazało 19,7 procent badanych. Nieco mniej respondentów lidera prawicy widzi w Karolu Nawrockim (19 procent). Podium zamyka Sławomir Mentzen (7 procent), za nim uplasował się Grzegorz Braun (5,4 procent). Krzysztof Bosak jest liderem prawicy według 4,8 procenta osób, które wzięły udział w badaniu. Na końcu stawki jest kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek (3,6 procent). Zdaniem 2,5 procent respondentów na miano lidera polskiej prawicy zasługuje ktoś inny. Aż 37,9 procent badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Badanie SW Research objęło grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia

Kto popiera Kaczyńskiego

Z badania wynika, że Kaczyński jest liderem prawicy zwłaszcza zdaniem respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (31 procent). Jeśli chodzi o Nawrockiego, jako czołową postać wskazują go najczęściej najmłodsi badani (27 procent) a także ci z miast o populacji od 20 tysięcy do 99 tysięcy mieszkańców - podał portal rp.pl w poniedziałek.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 czerwca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.