Cieszyński o sprawie respiratorów: w mojej ocenie nie ma powodów, żeby przepraszać

- A dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na ten zakup? Bo mieliśmy jednoznaczną opinię ekspertów, co do tej konkretnej transakcji, tego konkretnego sprzętu. Mieliśmy opinię pana profesora Radosława Owczuka, który był konsultantem krajowym do spraw anestezjologii i intensywnej terapii - dodał Cieszyński.