Jan Maria Jackowski o usuwaniu z klubu PiS: to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym

Dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego komentowali w poniedziałek w "Faktach po Faktach" politycy opozycji. Poseł Koalicji Obywatelskiej (Nowoczesna) Adam Szłapka powiedział, że "minister Kościński, Bogu ducha winny, został zmuszony do dymisji", a odpowiedzialny za problemy z Polskim Ładem jest premier "a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, który też parł do tego, żeby Polski Ład został przyjęty". - To jest coś, co moim zdaniem jest złą kalkulacją PiS-u. Głowa ministra finansów po prostu nikogo nie interesuje - ocenił poseł Lewicy Maciej Gdula.