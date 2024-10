Jan Krzysztof Bielecki doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Były działacz opozycji demokratycznej w PRL i były premier Jan Krzysztof Bielecki otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia przyznała tytuł za "wytrwałe promowanie wolności gospodarczej i obywatelskiej w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz za afirmację prawa do niepodległości państw zdominowanych przez ustroje totalitarne". Uroczystość nadania tytułu odbyła się we wtorek w Bibliotece UG w trakcie inauguracji roku akademickiego.

Tytuł doktora honoris causa gdańskiej uczelni został przyznany za "wytrwałe promowanie wolności gospodarczej i obywatelskiej w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz za afirmację prawa do niepodległości państw zdominowanych przez ustroje totalitarne, znajdującą potwierdzenie w podjętych decyzjach w czasie pełnienia ważnych funkcji państwowych". Decyzję w sprawie nadania tytułu w sierpniu podjął Senat Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek dziekanów (poprzedniej kadencji) wydziałów zarządzania i ekonomicznego.

"Klamra spinająca życiowy dorobek"

We wtorek laudację wygłosił prof. Dariusz Filar, który na jej wstępie przypomniał, że 56 lat temu razem z Bieleckim zostali studentami Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, która dopiero później stała się składową częścią Uniwersytetu Gdańskiego.

Wspominał okres PRL i to, że Bielecki dla kolegów był po prostu Krzychem. - Janem Bieleckim był jedynie dla służb bezpieczeństwa PRL-u - tłumaczył. Przypomniał również jak wraz z Bieleckim, w ramach wojskowego szkolenia studentów zdobywali stopnie kanonierów i bombardierów, doskonaląc umiejętności zwalczania czołgów przy użyciu dział o kalibrze 85 mm.

Prof. Filar opisał także działalność polityczną Bieleckiego przypominając, że był on ministrem i premierem. - Rok sprawowania przez Jana Krzysztofa Bieleckiego urzędu premiera był niezwykle bogaty w wydarzenia, a przebieg wielu z nich był istotnie powiązany z jego działaniami i może być traktowany jako jego osobiste osiągnięcie - powiedział.

"Ten dzień, to zwieńczenie mojej ścieżki życia"

Jan Krzysztof Bielecki podkreślił, że jako absolwent i pracownik UG nigdy nie wyobrażał sobie, że spotka go takie wyróżnienie. - Ten dzień to zwieńczenie mojej ścieżki życia na gruncie zawodowym i osobistym. Wielką radością jest dla mnie również fakt, że jako praktyk zostałem doceniony przez świat nauki - powiedział.

Jan Krzysztof Bielecki urodził się w Bydgoszczy w 1951 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu, gdzie - zanim przeszedł do służby publicznej - był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Do działalności dydaktycznej na UG wrócił 10 lat temu, prowadzi zajęcia na Wydziale Zarządzania, wykorzystując praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, finansów i bankowości. Jest współautorem i współredaktorem podręcznika pt. "Zarządzanie wartością spółki kapitałowej", wydanego w 2015 roku. Był współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a od stycznia do grudnia 1991 r., w okresie niezwykle burzliwych przemian społeczno-gospodarczych, premierem rządu RP. W wolnej Polsce był posłem, w latach 1992 - 1993 ministrem-członkiem Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, w latach 2003 - 2010 prezesem zarządu Banku Pekao S.A. Jest kawalerem Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej.