Powojenna Warszawa. Wszędzie ruiny, Muranów zrównany z ziemią.
Janek biegał za piłką - to lubił wtedy najbardziej. Z kolegami występowali w turniejach "dzikich drużyn". Grał w piłkę na tyle dobrze, biegał za nią tak szybko, że został wypatrzony i zaproszony na trening do klubu, do Polonii. Za sobą miał już filmowy debiut, rolę łącznika "Zefira" - w wyreżyserowanym przez Andrzeja Wajdę "Kanale" wystąpił jako 13-latek.
Chciał zostać reprezentantem Polski, został aktorem. Mistrz - i sceny, i filmu. Reżyser. Pedagog. Miłośnik sportu. Wysportowany jest bardzo, do dziś, choć w maju obchodził 83. urodziny. Kibicuje, najbardziej siatkówce.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądało dzieciństwo Jana Englerta w powojennej Warszawie.
W jaki sposób Jan Englert łączył pasję sportową z początkiem kariery aktorskiej.
Jakie znaczenie miała sprawność fizyczna w życiu młodych ludzi po wojnie.
Które dyscypliny sportowe są najbliższe Janowi Englertowi i dlaczego.
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