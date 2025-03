Jak Polacy oceniają sytuację w Polsce? Sondaż

Sondaż Opinia24 - I i II tura wyborów prezydenckich Źródło: TVN24

Ponad połowa Polaków źle ocenia obecną sytuację w Polsce, a 46 procent uważa, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych trzech miesięcy - wynika z badania przeprowadzonego przez sondażownię Opinia24.

Z ankiety wynika, że 52 procent Polaków źle ocenia obecną sytuację w Polsce, a dobrze - 40 procent. "W porównaniu do wyników uzyskanych w lutym nieznacznie wzrósł odsetek respondentów, którzy pozytywnie oceniają obecną sytuację w Polsce (o 3 punkty procentowe)" - czytamy.

Wśród mężczyzn odsetek osób zadowolonych z sytuacji w naszym kraju jest nieco większy niż wśród kobiet (42 do 39 procent). Jeżeli chodzi o wiek, najwięcej zadowolonych jest w grupie 60 plus (45 procent), a najmniej w grupie 25-29 lat (37 procent).

Stosunek Polaków do rzeczywistości w naszym kraju znacząco różni się także w zależności od politycznych preferencji. Najwięcej osób pozytywnie oceniających sytuację w Polsce to wyborcy Koalicji Obywatelskiej (73 procent), kolejni na liście są zwolennicy Trzeciej Drogi (61 proc.) i Nowej Lewicy (57 proc.). Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Tu aż 74 proc. ankietowanych twierdzi, że sytuacja w naszym kraju jest zła (odpowiedź "dobra" wybrało 19 proc.). Więcej niezadowolonych niż zadowolonych jest również wśród wyborców Konfederacji (kolejno 69 proc. i 30 proc.) oraz Partii Razem (49 proc. do 40 proc.).

Częściej na pogorszenie sytuacji w kraju w ciągu najbliższych 3 miesięcy wskazują badani, którzy w wyborach parlamentarnych oddaliby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość (52 proc.). Poprawę sytuacji częściej przewidują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (26 proc.).

Według badania, 65 proc. Polaków dobrze ocenia swoją sytuację osobistą, a źle - 26 proc. 57 proc. jest zdania, że pozostanie ona bez zmian w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-21 marca.