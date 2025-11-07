Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tak rozłożyły się głosy w sprawie Ziobry

Zbigniew Ziobro
Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Posłowie koalicji rządzącej oraz koła Razem poparli postawienie Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Członkowie klubu PiS, koła Republikanów i koła Konfederacji Korony Polskiej byli przeciw. Parlamentarzyści Konfederacji raz głosowali za, przeciw, innym razem wstrzymywali się. Jeszcze inaczej rozłożyły się głosy w sprawie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. W 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła PiS.

RELACJA Z WYDARZEŃ SEJMOWYCH W TVN24.PL. ŚLEDŹ JĄ TUTAJ >>>

NAJNOWSZE KOMENTARZE W TVN24+ I TVN24 >>>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Ziobro
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
Dariusz Kubik
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych
Pegasus, celowy błąd i nieoczekiwane konsekwencje
Robert Zieliński
Zbigniew Ziobro
Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"

W 26 głosowaniach za wyrażeniem zgody na uchylenie immunitetu Ziobry do odpowiedzialności karnej głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050, Lewicy, a także - spoza koalicji rządzącej - koła Razem. Przeciw głosowało PiS oraz posłowie kół Republikanie i Konfederacji Korony Polskiej, partii Grzegorza Brauna. Posłowie Konfederacji w zależności od głosowania i konkretnych osób byli za, przeciw, albo wstrzymywali się od głosu.

Z kolei w głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry "za" głosowało: 156 posłów z KO, 32 z PSL, 31 z Polski 2050, 21 z Lewicy i czworo niezrzeszonych (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk, Tomasz Rzymkowski i Tomasz Zimoch). Przeciw zagłosowało 179 posłów z PiS, 13 z Konfederacji, trzech z koła Republikanie, trzech z koła Konfederacji Korony Polskiej. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Wszystkich pięcioro posłów koła Razem nie wzięło udziału w tym głosowaniu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ziobro może zostać aresztowany. Sejm dał organom ścigania zielone światło

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroProkuraturaSejmKoalicja 15 październikaKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćPolskie Stronnictwo LudowePolska 2050Trzecia DrogaLewicaRazemKonfederacja
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Ziobro zabrał głos po decyzji Sejmu
Polska
Noc, mgła
Tylko jedno województwo nie jest zagrożone mgłami
METEO
imageTitle
Awans po wielkiej batalii. Sabalenka zagra o premierowy triumf
Najnowsze
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
WARSZAWA
imageTitle
Polacy przed eliminacjami mistrzostw świata. Trener Milicić wybrał skład
Najnowsze
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"
RELACJA
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
BIZNES
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
METEO
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński o decyzji Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry
Polska
imageTitle
Perfekcyjny start Feio. Pasy nie wykorzystały szansy
Najnowsze
Waldemar Żurek i Janusz Kowalski
Żurek rozmawia z dziennikarzami, nagle podchodzi Kowalski. "Jest pan draniem"
Polska
imageTitle
Horst Panic nie żyje. Jego wyczyn przeszedł do historii
EUROSPORT
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry
Polska
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
METEO
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii
WARSZAWA
Bogusław Winid
Polak ponownie wybrany przez ONZ na wysokie stanowisko
Świat
imageTitle
Djoković zdjął klątwę półfinałów. 101. tytuł na horyzoncie
EUROSPORT
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. "Politykierstwo", "stracona szansa"
Szczecin
imageTitle
Chcą Lewandowskiego już w styczniu. Zaskakujące doniesienia Włochów
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
WARSZAWA
Ulica Piotrkowska w Łodzi
Przez trzy dni był więziony i torturowany. Uciekł, wyskakując przez okno
Łódź
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
BIZNES
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Trump przywitał Orbana. Zabrakło jednego szczegółu
Świat
imageTitle
Najwyższy nastolatek świata nie dotknął piłki w wyczekiwanym debiucie
EUROSPORT
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
METEO
Grammy
Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak
Kultura i styl
imageTitle
Najtrudniejszy mecz i historyczny awans. Rybakina niepokonana
EUROSPORT
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica