Nieuznawana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego o wyrokach TSUE. Sędziowie "nie czują się adresatem" 

Sędziowie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wydali przy rozpoznawaniu jednej ze spraw postanowienie, w którym przekonują, że pomimo wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej "nie zachodzą przeszkody prawne" do orzekania. Napisali, że "nie czują się adresatem" wyroków TSUE.

W poniedziałek nieuznawana Izba Dyscyplinarna SN rozpoznawała sprawę wrocławskiego sędziego Krzysztofa M., który miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Izba zdecydowała o zawieszeniu sędziego i o 50 procent obniżyła jego wynagrodzenie na czas zawieszenia. Przed podjęciem uchwały w tej sprawie rozpatrujący ją skład sędziowski wydał postanowienie, w którym stwierdził, że nie zachodzą przeszkody prawne do rozpoznania sprawy. Sprawę rozpoznawali sędziowie: Sławomir Niedzielak i Konrad Wytrykowski oraz ławnik Bogusława Rutkowska.

W uzasadnieniu postanowienia omówiono zakres orzeczeń TSUE, ich skuteczność oraz kompetencje samego Trybunału. Sędziowie przekonują, że orzeczenia TSUE nie są aktami normatywnymi, a treść traktatów unijnych nie przewiduje obowiązku ich bezpośredniego stosowania. "Oznacza to, że choć zarówno postanowienie tymczasowe, jak i wyrok nakazują określone działanie, to do czasu ich wykonania, nie wpływają samodzielnie na polski porządek prawny i funkcjonowanie jakichkolwiek podmiotów, w tym organów państwa" - napisano.