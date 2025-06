"Apelujemy". MSZ o ewakuacji z Bliskiego Wschodu

"Apelujemy o to, żeby nie jechać". MSZ o sytuacji na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24

- Obserwujemy kolejne osoby, które zgłaszają się w systemie Odyseusz. Między innymi w Iranie mamy kolejną rejestrację - poinformowała Henryka Mościcka-Dendys.

Wiceministra zaapelowała o to, by opuścić cały region, a nie tylko kraje, których konflikt eskaluje. - Bardzo wszystkich państwa namawiamy do tego, żeby opuścić region. Nie tylko Iran i Izrael, ale czytać nasze komunikaty i alerty, które dotyczą także szerszego obszaru - przekazała Mościcka-Dendys.

Kontynuacja akcji ewakuacyjnej

Wiceministra spraw zagranicznych poinformowała także o kontynuacji akcji ewakuacyjnej. - Planujemy kolejny lot, który odbędzie się w niedzielę. Mamy jeszcze grupę około 40 Polaków, którzy mogliby z tego lotu skorzystać. W tej chwili konsulowie są z nimi w kontakcie - przekazała.

- Pozwalam sobie za państwa pośrednictwem po raz kolejny apelować do wszystkich naszych rodaków w Izraelu, którzy są zainteresowani wyjazdem o włączenie telefonów, tak żeby konsulowie mogli się z nimi skontaktować - zaapelowała wiceministra.

Mościcka-Dendys podsumowała dotychczasową akcję ewakuacyjną, w której sprowadzono do tej pory 250 osób. - Wczorajszy lot był lotem wojskowym. Na pokładzie tego samolotu przyleciało 65 osób. Natomiast lot realizowany dzień wcześniej przywiózł do Warszawy 154 osoby. Kilkunastu naszych rodaków wracało na pokładach innych samolotów - przekazała.

