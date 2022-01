Były szef CBA o Pegasusie: albo jest w rękach polskich służb, albo jest wykorzystywany przez obce służby przy bierności naszych władz

Sprawę inwigilacji oprogramowaniem Pegasus w Polsce komentował w "Faktach po Faktach" były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik. Powiedział, że on "takiego systemu by nie kupił i chyba nie wyobraża sobie sytuacji, w jakiej mógłby go zastosować". Podkreślał, że "systemy tego typu powinny być kupowane tylko z budżetu".