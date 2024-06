79 procent pytanych dobrze ocenia decyzję rządu o uruchomieniu programu in vitro - wynika z sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Celem programu, który ruszył na początku czerwca, jest równy dostęp do metody in vitro dla osób, które zmagają się z niepłodnością.

Na pytanie "Jak ocenia Pan(i) decyzję rządu o uruchomieniu programu in vitro?", 53 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 26 proc. "raczej dobrze".

Łącznie 16 proc. respondentów źle oceniło decyzję o uruchomieniu rządowego programu, w tym 8 proc. "raczej źle", a kolejne 8 proc. "zdecydowanie źle". 5 procent badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" - wynika z sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Badanie zostało wykonane za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 4-5 czerwca 2024 roku.

Jak ocenia Pan(i) decyzję rządu o uruchomieniu programu in vitro? Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24

Program in vitro

Rządowy program bezpłatnego in vitro ruszył 1 czerwca. Jego głównym celem jest równy dostęp do metody in vitro dla osób, które zmagają się z niepłodnością. "Dążymy do tego, aby wszyscy, którzy chcą mieć dzieci, bez względu na stan zdrowia, mogli być rodzicami" - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd zapowiada, że program leczenia niepłodności metodą in vitro pomoże 1,5 mln par. Na realizację programu przeznaczy 2,5 mld zł w ciągu 5 lat.

W Polsce z niepłodnością boryka się półtora miliona par - oznajmiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna w czasie konferencji prasowej 31 maja. - To jest program dla kobiet i mężczyzn. Dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego nie są w stanie - podkreśliła Leszczyna.

Izabela Leszczyna TVN24

Od lipca 2013 roku do końca 2016 roku w Polsce obowiązywał rządowy program in vitro, dzięki któremu przez trzy i pół roku na świat przyszły ponad 22 tysiące dzieci. - Urodziło się nam jedno miasto - mówiła Izabela Leszczyna nawiązując do tych danych. Szefowa resortu zdrowia przypomniała, że inicjatorką finansowania in vitro z budżetu była Ewa Kopacz, ówczesna premier i minister zdrowia. Kopacz - jak zaznaczyła Leszczyna - jest także autorką projektu obywatelskiego, dzięki któremu od 1 czerwca ruszył obecny program.

Procedura in-vitro PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: tvn24.pl