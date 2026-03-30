Tyle zebrała WOŚP. Owsiak podał kwotę

Jerzy Owsiak ogłasza kwotę 34. Finału

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" odbył się w niedzielę 25 stycznia. Celem tegorocznej zbiórki było wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W poniedziałek prezes Fundacji WOŚP Jurek Owsiak ogłosił ostateczny wynik tegorocznej zbiórki - to 263 477 929,83 zł.

34. Finał zakończył się 25 stycznia o godzinie 23.20 z kwotą deklarowaną 183 231 782 zł

W zbiórkę zaangażowało się 1670 sztabów, w tym 88 zagranicznych oraz 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata odbyła się niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji. Oprócz zbiórek do puszek zorganizowano liczne aukcje internetowe.

W zeszłym roku WOŚP zebrał łącznie 289 068 047,77 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.