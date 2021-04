Tuleya: obrońcy dali z siebie wszystko, ale to była misja straceńcza

Sędzia powiedział, że obecność obywateli przed budynkiem Sądu Najwyższego "była bardzo krzepiąca". - To świadczy o tym, że my, sędziowie broniący niezależności i niezawisłości, idziemy słuszną drogą, obywatele to widzą, wspierają nas. Widzą, że my tych wartości, konstytucji bronimy nie dla siebie, tylko dla nas wszystkich – powiedział.