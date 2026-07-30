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Polska

Nie żyje aktorka Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat

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Iga Cembrzyńska
Iga Cembrzyńska
Źródło zdj. gł.: Maciej Belina Brzozowski/PAP
W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska - aktorka teatralna i telewizyjna, piosenkarka i scenarzystka. Informację podał ksiądz Andrzej Luter.

Iga Cembrzyńska należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu jako Maria Elżbieta Cembrzyńska, a imię Iga przyjęła w trakcie studiów. W 1962 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.

Jako aktorka Iga Cembrzyńska znana była ze swoich ról teatralnych i filmowych. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku jako księżniczka Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa.

Współpracowała także z Andrzejem Wajdą. Przede wszystkim kojarzona jest jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, którego żoną była od lat 80. aż do jego śmierci w 2016 roku. Wystąpiła w kilkunastu filmach Kondratiuka, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni". Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle".

Cembrzyńska grała również w warszawskich teatrach – Powszechnym, Komedii i Ateneum - a także w Teatrze Telewizji. Zagrała również w jednym odcinku kultowego serialu "Stawka większa niż życie".

Cembrzyńska nie ograniczała swojej działalności artystycznej do aktorstwa. Śpiewała również jazz i piosenkę estradową, wydawała płyty. Jej działalność artystyczna z biegiem lat przybierała kolejne formy: w latach 90. założyła firmę producencką Iga Film, pod której szyldem współtworzyła filmy swojego męża Andrzeja Kondratiuka.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Teatr i operaKino
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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