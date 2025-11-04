To koniec godzin "basiowych". Czy wrócą szkolne wycieczki?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Lipcowe "ujednolicenie" przepisów Karty Nauczyciela skończyło się dla kilkuset tysięcy nauczycieli niższymi pensjami.

Niekorzystne zmiany dotyczyły między innymi tych, których uczniowie poszli w czasie lekcji na wycieczkę. Dlatego zmiana wywołała w całym kraju szereg decyzji o wstrzymaniu szkolnych wyjazdów czy wyjść do instytucji kultury.

Co znalazło się w projekcie poselskim, który opisujemy w TVN24+ jako pierwsi? Mamy dla nauczycieli dwie wiadomości - dobrą i złą.

Nawet kilkaset złotych miesięcznie stracili nauczyciele, których lekcje - nie z ich winy - nie odbyły się we wrześniu i październiku. Chodzi o zajęcia, których nie było, bo na przykład klasa wyszła na wycieczkę lub chory uczeń się na nich nie pojawił. Ale też o takie zajęcia, które przepadły, gdy dyrektor wysłał nauczyciela na jakieś szkolenie.