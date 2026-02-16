Politycy PiS w kuluarach o głosowaniu ws. SAFE: w partii dominują głosy oszołomów Źródło: TVN24

W sobotę, 21 lutego, w Stalowej Woli odbędzie się konwencja programowa PiS. W tym samym mieście działa Huta Stalowa Wola, przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego i zbrojeniowego.

Tusk: szczyt bezczelności

"Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - skomentował Donald Tusk w poniedziałek.

Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 16, 2026 Rozwiń

Sejm uchwalił w piątek ustawę w sprawie wdrożenia w Polsce unijnego programu wzmacniania obronności państw członkowskich. Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia - między innymi w postaci nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Polska jest największym beneficjentem tego programu pożyczkowego z zaakceptowanym dofinansowaniem na kwotę 43,7 miliarda euro. To ponad 180 miliardów złotych.

Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Teraz zajmie się nią Senat.

Tusk zapowiadał wcześniej, że w ramach programu SAFE zakupione zostaną m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane właśnie przez Hutę Stalowa Wola.

