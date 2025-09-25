Logo strona główna
Polska

Generał Molenda: 300 ataków dziennie na polską cyberprzestrzeń

Generał Karol Molenda
Gen. Molenda: ilość ataków na naszą infrastrukturę zwiększyła się pięciokrotnie
Źródło: TVN24
- Odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie, liczba ataków na naszą infrastrukturę wzrosła pięciokrotnie - powiedział generał dywizji Karol Molenda w programie "Tak jest" w TVN24.

Gościem czwartkowego programu "Tak jest" w TVN24 był generał dywizji, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Karol Molenda. Opowiadał o sposobie funkcjonowania polskich wojsk obrony cyberprzestrzeni, a także o rosnącej skali ataków na polską infrastrukturę cyfrową.

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Codziennie "kilka tysięcy ataków" na Polskę

Był pytany o ostatnie ataki na polską infrastrukturę cyfrową.

-  Każdego dnia mamy szereg różnych ataków na naszą infrastrukturę. Tak naprawdę nasza infrastruktura wojskowa jest pod ciągłą presją grup, które specjalizują się w dokonywaniu ataków - odpowiedział.

Zapytany o to, jaki rodzaj ataku jest jego zdaniem najgroźniejszy, odpowiedział, że nie jest to proste do określenia. Wskazał jednak inną, jego zdaniem, najgroźniejszą sytuację:

- Dla mnie najgroźniejsza jest sytuacja, w której jest cisza w systemach i sieciach. My bardzo dużo widzimy, nasze zespoły bardzo dobrze rozpoznają przeciwnika, jego taktyki, techniki, procedury, jak on je wykorzystuje, by nas atakować. Jeżeli przez pewien moment jest cisza i nasi analitycy nic nie widzą, to albo jest to cisza przed burzą, albo jest zmieniona taktyka działania i musimy ją odkryć - ocenił.

Czym są grupy APT?

W odpowiedzi na pytanie kto dokonuje ataków na polską cyberprzestrzeń, gen. Molenda wskazał m.in. na grupy APT (Advanced Persistent Threats). - To są tacy cyberkomandosi, sponsorowani przez różne kraje, niekoniecznie nam przychylne. Jedna z takich grup, chociażby APT28 czy APT29, to są grupy sponsorowane przez Federację Rosyjską - tłumaczył.

Przy tym, wskazał, że takie grupy różnią się od zwykłych cyberprzestępców - przede wszystkim tym, że ich celem nie są korzyści finansowe, bo najczęściej są już sponsorowani.

- Oni mają środki, co więcej odpowiednią motywację, by działać. Wchodzą cicho w infrastrukturę, poniżej radarów i chcą zostać tam jak najdłużej. Albo żeby infiltrować dane, czyli pozyskiwać informacje, albo, żeby uzyskiwać efekty w cyberprzestrzeni, dla przykładu, sabotować działanie tej infrastruktury - tłumaczył.

"Ten atak pokazuje, jak bezbronne mogą być silnie powiązane ze sobą branże"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ten atak pokazuje, jak bezbronne mogą być silnie powiązane ze sobą branże"

BIZNES

Ponad 300 ataków dziennie

Jak podkreślił, liczba ataków nasiliła się w ostatnich latach.

- Odkąd zaczęła się wojna w Ukrainie, to liczba ataków na naszą infrastrukturę w ciągu pierwszego roku wzrosła pięciokrotnie.  Z raportu z ostatniego roku wynika, że jeżeli chodzi o Polskę, to mieliśmy ponad 100 tysięcy ataków w 2024 roku, czyli tak naprawdę 300 dziennie - wyliczał generał.

- Jeżeli mówimy o infrastrukturze wojskowej, to zaadresowaliśmy około 4200 incydentów, czyli tak naprawdę co dwie godziny nasz zespół musiał się zaangażować bardzo aktywnie w ich obsługę - dodał.

Szczególnie wrażliwa na ataki, zdaniem generała Molendy, jest infrastruktura obsługująca pomoc dla Ukrainy.

- Wyobraźmy sobie, że mamy miejsce w Polsce, przez które przechodzi ponad 90 procent pomocy dla Ukrainy. Nie dziwi fakt, że jest w ponadnormatywnym zainteresowaniu grup APT z Federacji Rosyjskiej, więc uruchomiliśmy operację, która ma na celu wsparcie podmiotów uczestniczących w donacjach uzbrojenia czy w całym procesie transportowo-logistycznym do Ukrainy. Pomagamy im, bo są pod ostrzałem grup APT - oznajmił.

Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"

BIZNES

Polska armia w cyberprzestrzeni

Gość "Tak jest” mówił również o sposobie organizacji polskich wojsk cyberprzestrzeni, w tym o stosowaniu sztucznej inteligencji.

- Jeżeli dysponujemy ogromną ilością urządzeń, to wyszukiwanie pewnego wzorca, złośliwego działania przeciwnika jest łatwiejsze z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ale w tym roku również pan premier Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o utworzeniu u nas Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, która ma zaadresować ten temat szerzej - zaznaczył. Wspomniał przy tym, że już teraz dostępne są automatyczne systemy, które zbierają dane i przedstawiają dowódcy rekomendacje dotyczące tego, jaki rozkaz powinien wydać.

Na zakończenie generał opowiedział o inicjatywie Cyber LEGION - cywilnej jednostce złożonej z ochotników.

- Cyber LEGION to jest odpowiedź na oczekiwania społeczności cyber, która nie jest z nami bezpośrednio związana, ale chciałaby coś więcej zrobić. Eksperci zwracali się do nas, że moglibyśmy otworzyć pewien program, gdzie mogliby nam towarzyszyć w tej naszej podróży, a w przypadku ataku na kraj wspomóc nas - tłumaczył.

Dodał, że zainteresowanie dołączeniem do Cyber LEGIONu jest "ponadnormatywne" - W ciągu 48 godzin już mieliśmy kilkaset osób, a w ciągu tygodnia ponad tysiąc chętnych - podkreślił.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica