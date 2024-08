Generał Jarosław Gromadziński został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, generał złożył odwołanie od tej decyzji do premiera Donalda Tuska. - Jest proces odwoławczy pana generała w tym momencie, zgłosił odwołanie do prezesa Rady Ministrów - powiedział szef MON.

Pod koniec lipca SKW poinformowała, że zakończyła postępowanie ws. gen. Gromadzińskiego. "W dniu 22 lipca 2024 r. wydana została decyzja o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych. Kontrolne postępowanie sprawdzające jednoznacznie wykazało, że gen. broni Jarosław Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy" - głosił komunikat SKW.

Przypomniano, że generałowi w takiej sytuacji przysługuje odwołanie od decyzji do premiera, a w przypadku utrzymania w mocy decyzji SKW przez organ odwoławczy, również skarga do sądu administracyjnego.

Gen. Gromadziński złożył odwołanie do premiera

Informację o odwołaniu złożonym przez generała do premiera Donalda Tuska podał w środę nieoficjalnie portal Onet. W czwartek o sprawę został zapytany na konferencji prasowej wicepremier Kosiniak-Kamysz. - Jest proces odwoławczy pana generała w tym momencie, zgłosił odwołanie do prezesa Rady Ministrów. Tą sprawą zajmuje się SKW, i to SKW prezentowało wobec generała Gromadzińskiego te wątpliwości - powiedział szef MON.