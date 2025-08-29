Pro Loquela Silesiana z Medalem Wolności Słowa w kategorii Instytucja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Medale Wolności Słowa przyznawane są w kategoriach: Media, Instytucja i Obywatel/ka.

Wśród nominowanych jest Patrycja Redo-Łabędziewska, szefowa programu "Czarno na białym" w TVN24.

Transmisja wydarzenia już dziś o 20:00.

Gala Medalu Wolności Słowa obędzie się dziś o 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie TVN24 oraz w TVN24+ oraz na Facebooku Fundacji Grand Press. Medale zostaną wręczone w trzech kategoriach: Media, Instytucja i Obywatel/ka.

Gala Medalu Wolności Słowa Źródło: Materiały prasowe

Medal Wolności Słowa 2025 - nominacje

W kategorii Media wśród kandydatów znaleźli się: Wojciech Grzędziński (fotoreporter i dokumentalista), Magda Jethon (redaktorka naczelna Radia Nowy Świat, była dyrektorka Trójki Polskiego Radia) oraz Patrycja Redo-Łabędziewska, szefowa programu "Czarno na białym" w TVN24, którą nominowano "za profesjonalne i odważne kierowanie programem, który nie boi się ujawniać niewygodnych prawd i chroni interes społeczny".

W kategorii Instytucja wśród nominowanych są: Agnieszka Kosowicz (prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne), prof. Tadeusz Kowalski (członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. Włodzimierz Wróbel (sędzia Sądu Najwyższego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego).

W kategorii Obywatel/Obywatelka wskazani zostali: Matylda Damięcka (artystka, ilustratorka i performerka), Dominika Lasota (aktywistka klimatyczna, współzałożycielka Inicjatywy Wschód) i Mirosława Makuchowska (działaczka społeczna, dyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii).

❗️Przedstawiamy kandydatki i kandydatów do 🏅𝙈𝙚𝙙𝙖𝙡𝙪 𝙒𝙤𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙎ł𝙤𝙬𝙖 𝟮𝟬𝟮𝟱❗️ W kategorii INSTYTUCJA są to: ➡️ Agnieszka... Posted by Fundacja Grand Press on Tuesday, July 8, 2025 Rozwiń

W tym roku w składzie kapituły, która wyłoniła kandydatów, znaleźli się: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), Dominik Kuc (aktywista, członek zarządu Fundacji GrowSpace), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Ewa Siedlecka (dziennikarka i publicystka tygodnika "Polityka") i Piotr Świerczek (dziennikarz TVN24).

Medalem uhonorowane mogą zostać osoby w szczególny sposób zasłużone dla wolności słowa, autorki i autorzy najbardziej wartościowych przemówień, które mogły wpłynąć na świadomość Polaków, a także osoby i instytucje aktywnie działające na rzecz praw obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do wolności wypowiedzi.