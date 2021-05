KO złożyła wniosek o przełożenie obrad Sejmu. Celem "poszerzenie wiedzy posłów" o Krajowym Planie Odbudowy

We wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek szef klubu KO Cezary Tomczyk wnosi o odroczenie zaplanowanego na wtorek posiedzenia Sejmu o 14 dni - do czasu, gdy będzie znana ostateczna wersja Krajowego Planu Odbudowy. Uzasadnia to potrzebą "zwiększenia transparentności prac Sejmu oraz poszerzenia wiedzy posłów na temat ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy" podczas głosownia nad ratyfikacją zwiększenia zasobów własnych, dotyczących Funduszu Odbudowy.