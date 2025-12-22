Fundacja Brauna wykreślona z listy. "Zlecam kontrolę"

Politycy PiS "nie wykluczają" koalicji z partią Brauna Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W Fundacji Osuchowa Grzegorza Brauna odbędzie się kontrola - zapowiedział szef KPRM Jan Grabiec.

Urzędnicy mają podejrzenie, że z 1,5 procenta podatku ta organizacja pożytku publicznego finansowała działania polityczne.

Za 2024 rok Fundacja Osuchowa otrzymała 486 603 złote z tego źródła. Teraz straciła prawo do zbierania 1,5 proc. za 2025 rok.

Nie wszystkie organizacje pożytku publicznego (OPP) będą mogły pozyskiwać pieniądze z 1,5 procenta podatku za 2025 rok. Oświadczenie w tej sprawie opublikował Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Fundacja Osuchowa wypadła z listy

To właśnie NIW jest odpowiedzialny za prowadzenie wykazu OPP uprawnionych do pozyskania 1,5 procent. Może wykreślić z niego organizacje, które nie spełniają wymogów regulowanych ustawą. Warunkiem wpisania organizacji na tę listę było zamieszczenie w terminie sprawozdania w bazie, którą prowadzi NIW-CRSO.

Jedną z 543 OPP, które nie zostały uwzględnione w wykazie, jest Fundacja Osuchowa. Jej prezesem jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, natomiast członkiem rady nadzorczej i liderem - Grzegorz Braun. Jak przekazał NIW, Fundacja Osuchowa nie złożyła w terminie sprawozdania za 2024 rok i - zgodnie z przepisami - nie jest uprawniona do pozyskiwania 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych w 2026 roku.

Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik Źródło: Albert Zawada/PAP

To jeszcze nie koniec jej problemów. Wkrótce ma znaleźć się pod lupą.

Będzie kontrola w fundacji Brauna

"Ze względu na podejrzenie finansowania z 1,5 procent działań o charakterze politycznym Dyrektor NIW-CRSO Michał Braun zwrócił się do KPRM o zlecenie przeprowadzenia w Fundacji Osuchowa kontroli" - poinformowano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, OPP podlegają szczególnemu nadzorowi. Kontrole zlecone przez Przewodniczącego Komitet ds. Pożytku Publicznego realizuje NIW-CRSO lub wojewodowie.

Do wniosku o przeprowadzenie kontroli w fundacji odniósł się szef KPRM Jan Grabiec. "Na wniosek dyrektora NIW, Michała Brauna, zlecam kontrolę w Fundacji. Organizacja wykorzystuje środki z 1,5% podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji" - przekazał.

Fundacja Osuchowa, zarządzana przez Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika, utraciła prawo do pozyskiwania 1,5% podatku z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie.

Na wniosek dyrektora NIW, @michalbraun, zlecam kontrolę w Fundacji. Organizacja wykorzystuje środki z 1,5%… — Jan Grabiec (@JanGrabiec) December 22, 2025 Rozwiń

Wcześniej dostali niemal pół miliona złotych

Redakcja tvn24.pl zwróciła się w tej sprawie z pytaniami do dyrektora NIW Michała Brauna. Jak przekazał nam dyrektor NIW, Fundacja Osuchowa spóźniła się ze sprawozdaniem za 2024 rok o nieco ponad godzinę. Ile pieniędzy Fundacja dostała w ramach pozyskiwania 1,5 procent podatku w poprzednim roku? - Za 2024 rok Fundacja Osuchowa z tego tytułu otrzymała 486 603 złote - powiedział nam Michał Braun. Jak dodał, "to jest dwukrotny wzrost w stosunku do tego, co mieli za 2023 rok, gdyż wówczas otrzymali 246 tysięcy złotych".

A co jeśli ktoś wpłaci 1,5 proc. na fundację?

Fundacja Osuchowa na swojej stronie internetowej wciąż zachęca do tego, aby przekazać jej 1,5 procent podatku dochodowego. Zdaniem Michała Brauna, prawdopodobnie nie zaktualizowała jeszcze informacji.

Co w sytuacji, gdyby ktoś zechciał wesprzeć ogranizację? - Te pieniądze nie trafią ani do fundacji, ani do nikogo innego. Zostaną przekazane do budżetu państwa - tłumaczy nam dyrektor NIW.

Jak wyjaśnił, w związku z usunięciem fundacji Brauna z listy, jej KRS nie będzie widoczny w systemie Twój e-PIT.

Działalność fundacji "koncentruje się na szerzeniu nienawiści, dezinformacji oraz eskalacji agresji"

Michał Braun szeroko opisał wątpliwości wokół fundacji Grzegorza Brauna na portalu X.

"Czy Fundacja Osuchowa działa na rzecz pożytku publicznego? Wręcz przeciwnie - jej aktywność koncentruje się na szerzeniu nienawiści, dezinformacji oraz eskalacji agresji. Jestem przekonany, że działania Fundacji powinny zostać objęte kontrolą" - napisał.

Jak przekazał Michał Braun, "środki Osuchowej finansują elementy kampanii politycznej Grzegorza Brauna, m.in. serię około 300 projekcji filmu 'Gietrzwałd 1877. Wojna światów'". "Fundacja wspiera również 'Wspólnotę Pobudka' w realizacji programu 'Kościół - Szkoła - Strzelnica - Mennica'. Wydarzenia te wprost promują program polityczny Grzegorza Brauna, a podczas ich realizacji eksponowane są gadżety o charakterze politycznym, w tym gaśnice" - poinformował dyrektor Narodowego Instytutu Wolności NIW-CRSO.

"Środki Fundacji Osuchowa trafiły także do Fundacji Polskie Veto, w której władzach również zasiada Grzegorz Braun. Organizacja ta finansuje środowiska antyszczepionkowe" - dodał Michał Braun.

Fundacja Grzegorza Brauna utraciła prawo do pozyskiwania 1,5% podatku — nie została uwzględniona na liście podmiotów uprawnionych opublikowanej przez NIW-CRSO.



Powód decyzji jest jednoznaczny: niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego. Co więcej zgodnie z obowiązującym prawem,… pic.twitter.com/T02fm2SZ5U — Michal Braun (@michalbraun) December 22, 2025 Rozwiń

Jak czytamy na stronie Fundacji Osuchowa, została ona powołana "dla wspólnego dobra, publicznego pożytku i większej chwały Kościoła katolickiego, Narodu i Państwa polskiego". Oznacza to między innymi zaangażowanie w "kultywowanie tradycji narodowych i katolickich", "działanie na rzecz Wiary, rodziny i własności" czy "działanie na rzecz obrony Polaków i katolików w świecie".

"Tak określone cele statutowe Fundacja Osuchowa realizuje poprzez wspieranie działalności patriotycznej, katolickiej, narodowej i wolnościowej" - czytamy.

Organizacje Pożytku Publicznego

Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być:

organizacje pozarządowe;

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

spółki akcyjne i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ponadto muszą spełniać łącznie szereg wymagań, między innymi kierowanie działalności statutowej do ogółu społeczności lub określonej grupy, mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, przeznaczają dochód na działalność pożytku publicznego, a członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Każda organizacja pozarządowa w Polsce może uzyskać status OPP po dwóch latach działalności. Status ten nadawany jest na wniosek organizacji pozarządowej przez KRS. Aby móc pozyskiwać 1,5 procent podatku, organizacja musi co roku zamieszczać sprawozdanie w bazie prowadzonej przez NIW-CRSO. Termin składania sprawozdań mija 15 lipca każdego roku.

W Polsce aktualnie status OPP ma około 10,2 tys. organizacji. W najnowszym wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 rok (w 2026 roku), który został opublikowany 10 grudnia, znajduje się 9687 organizacji - podał NIW-CRSO.

