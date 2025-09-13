Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

Myśliwce Rafale już latają nad Polską
Kosiniak-Kamysz: NATO zdało egzamin
Źródło: TVN24
Myśliwce Rafale już latają nad Polską w ramach misji Wschodnia Straż, która ma wzmocnić wschodnią flankę NATO - przekazał francuski Sztab Generalny, publikując wpis na platformie X z załączonymi zdjęciami samolotów.

Trzy Rafale, które wysłał prezydent Francji Emmanuel Macron, trafiły do Polski w piątek i już mają za sobą pierwsze loty.

Opublikowane zdjęcia maszyn i nagrania ze startu jednego z Rafale, zostały podpisane: "Stała czujność u boku naszych sojuszników".

Wtargnięcie rosyjskich dronów

Decyzja Macrona jest wynikiem naruszenia przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski w nocy z wtorku na środę. Do tej pory francuskie wojska stacjonowały w Rumunii i Estonii, gdzie realizują misję wsparcia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć między innymi duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

Autorka/Autor: mjz/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@FrenchForces

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaWojsko PolskiesamolotyDrony
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o dronach nad Polską: NATO nie zawiodło
Świat
Uczestnicy marszu "Zjednocz Królestwo" zaatakowali funkcjonariuszy policji
Ponad 100 tysięcy ludzi w Londynie przeciw imigracji. Zatrzymania
Świat
imageTitle
Julia Szeremeta wicemistrzynią świata
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w sobotę
Ukradli krzyż ze świątyni i podziurawili dach. Interweniuje ambasada Ukrainy
Wrocław
imageTitle
Niesamowita reakcja Zmarzlika po wielkim triumfie
EUROSPORT
Nocne opady deszczu, ulewa
IMGW ostrzega. Alarmy dla dziesięciu województw
METEO
Donald Trump
Trump: tak zakończy się wojna w Ukrainie. Kellogg o ostatnich 10 jardach
Świat
imageTitle
Zmarzlik i jego wielka chwila. Zobacz decydujący wyścig
EUROSPORT
imageTitle
Zrobił to! Bartosz Zmarzlik po raz szósty mistrzem świata
EUROSPORT
imageTitle
Szaleństwo w Derbach Włoch
Najnowsze
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
METEO
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
METEO
Papież Leon i ambasador USA w Watykanie Brian Burch
Papież przyjął dyplomatę z ojczyzny i tort
Świat
fpf
"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego
Polska
sikorski
Sikorski z Kijowa: razem możemy stawić czoła niebezpieczeństwu
Polska
imageTitle
Szokujące sceny na trasie Vuelty. Ruszyli na kolarzy
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
METEO
Świdnik
Alert RCB, wyły syreny. Alarm odwołany
Lublin
Marco Rubio
Sekretarz stanu USA o rosyjskich dronach
Świat
Jacek Goryszewski
"Mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej". Trwa weryfikacja
Polska
tusk-nawrocki
Tusk: pozostajemy czujni, Nawrocki "na bieżąco informowany"
Polska
Rumuński F-16
Rumuni wykryli rosyjski dron. Poderwali myśliwce
Świat
Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Operowanie lotnictwa zakończone
Polska
imageTitle
Mecz na szczycie ekstraklasy odwołany
EUROSPORT
imageTitle
Kubacki wygrał konkurs Grand Prix. Walczył w trudnych warunkach
EUROSPORT
imageTitle
Dwukrotny błysk Mbappe wystarczył, choć osłabiony Real najadł się strachu
EUROSPORT
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
METEO
Wybuch w kawiarni w Madrycie
Wybuch w kawiarni w Madrycie. Wielu rannych
Świat
Aleksandrów-Łódzki-mapa
Miał strzelać w powietrze z broni palnej. 49-latek zatrzymany
Łódź
Udany test działa elektromagnetycznego przeprowadzony przez japońską marynarkę wojenną
Pierwszy udany test elektromagnetycznego działa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica