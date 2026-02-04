Zderzenie na autostradzie A2 - nagranie z wideorejestratora Źródło: tvnwarszawa.pl

Całkowicie zablokowana jest obecnie popularna zakopianka (droga S7 na odcinku Kraków-Myślenice) w kierunku Krakowa. Wszystko przez zderzenie dwóch samochodów, do którego doszło przed godziną 8 w Jaworniku. Jedna osoba została ranna.

Utrudnienia występują jeszcze także na autostradzie A2 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Jagodne. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Siedlcach, zderzyły się tam samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba została ranna.

W środę od rana doszło również do serii innych wypadków i kolizji. Główną przyczyną jest pogoda i warunki panujące na drodze, ale nie tylko.

Seria wypadków na drogach

Na drodze S8 na odcinku Białystok-Zambrów w kierunku Warszawy około godziny 7.30 zderzyły się trzy samochody osobowe. Nie było osób poszkodowanych, ale kolizja spowodowała dwugodzinne utrudnienia na drodze.

Z kolei przed godziną 6 w środę na autostradzie A2 między węzłami Pruszków i Konotopa doszło do zderzenia auta osobowego i dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Redaktorzy tvnwarszawa.pl dotarli do nagrania z wideorejestratora samochodu, który jechał tuż za uszkodzonym w wypadku autem osobowym. Na filmie widać moment wypadku. Samochód wpadł w poślizg podczas zmiany pasa ruchu i zderzył się z dwiema ciężarówkami. Na nagraniu widać także, że nad ranem na autostradzie A2 panowały trudne warunki pogodowe. Jezdnia była przysypana śniegiem.

Do podobnego zdarzenia doszło po godzinie 7 na odcinku między węzłami Siedlce Zachód a Groszki, w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie było osób poszkodowanych.

Do poważnego wypadku doszło również o godzinie 3.30 w nocy z wtorku na środę na odcinku węzła Łowicz-Łódź Północ autostrady A2 w kierunku Poznania. Samochód ciężarowy uderzył tam w bariery energochłonne. Nie było osób poszkodowanych, ale utrudnienia trwały tam kilka godzin.

Przez około trzy godziny zablokowany był również jeden pas ruchu na A4 na odcinku od węzła Złotoryja do Legnica Południe w kierunku Wrocławia. Około godziny 2.30 w nocy z wtorku na środę zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak informuje dolnośląska policja, przyczyną wypadku było wjechanie przez starszego mężczyznę na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Kierowca poruszający się pod prąd doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

Po wypadku jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano straż pożarną, która wydostała mężczyznę z auta i przekazała go zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany trafił do szpitala.

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Policjanci apelują o: - dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących limitów, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze, zachowanie większej niż zwykle odległości od poprzedzającego pojazdu, - zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy we mgle i na śliskiej nawierzchni, - planowanie podróży z wyprzedzeniem i uwzględnieniem możliwych utrudnień. Policja Polska

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska