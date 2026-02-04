Logo strona główna
Polska

Fatalny poranek na autostradach, seria wypadków

Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne
Zderzenie na autostradzie A2 - nagranie z wideorejestratora
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na autostradach i drogach ekspresowych w środę od rana doszło do serii wypadków i kolizji. Kilka osób zostało rannych. W wielu miejscach tworzyły się potężne korki.

Całkowicie zablokowana jest obecnie popularna zakopianka (droga S7 na odcinku Kraków-Myślenice) w kierunku Krakowa. Wszystko przez zderzenie dwóch samochodów, do którego doszło przed godziną 8 w Jaworniku. Jedna osoba została ranna.

Utrudnienia występują jeszcze także na autostradzie A2 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Jagodne. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Siedlcach, zderzyły się tam samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba została ranna.

W środę od rana doszło również do serii innych wypadków i kolizji. Główną przyczyną jest pogoda i warunki panujące na drodze, ale nie tylko.

Seria wypadków na drogach

Na drodze S8 na odcinku Białystok-Zambrów w kierunku Warszawy około godziny 7.30 zderzyły się trzy samochody osobowe. Nie było osób poszkodowanych, ale kolizja spowodowała dwugodzinne utrudnienia na drodze.

Z kolei przed godziną 6 w środę na autostradzie A2 między węzłami Pruszków i Konotopa doszło do zderzenia auta osobowego i dwóch ciężarówek. Jedna osoba została ranna. Redaktorzy tvnwarszawa.pl dotarli do nagrania z wideorejestratora samochodu, który jechał tuż za uszkodzonym w wypadku autem osobowym. Na filmie widać moment wypadku. Samochód wpadł w poślizg podczas zmiany pasa ruchu i zderzył się z dwiema ciężarówkami. Na nagraniu widać także, że nad ranem na autostradzie A2 panowały trudne warunki pogodowe. Jezdnia była przysypana śniegiem.

Zderzenie na autostradzie A2
Zderzenie na autostradzie A2
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Do podobnego zdarzenia doszło po godzinie 7 na odcinku między węzłami Siedlce Zachód a Groszki, w kierunku Warszawy. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie było osób poszkodowanych.

Do poważnego wypadku doszło również o godzinie 3.30 w nocy z wtorku na środę na odcinku węzła Łowicz-Łódź Północ autostrady A2 w kierunku Poznania. Samochód ciężarowy uderzył tam w bariery energochłonne. Nie było osób poszkodowanych, ale utrudnienia trwały tam kilka godzin.

Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne
Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Przez około trzy godziny zablokowany był również jeden pas ruchu na A4 na odcinku od węzła Złotoryja do Legnica Południe w kierunku Wrocławia. Około godziny 2.30 w nocy z wtorku na środę zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Jak informuje dolnośląska policja, przyczyną wypadku było wjechanie przez starszego mężczyznę na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Kierowca poruszający się pod prąd doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

Po wypadku jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano straż pożarną, która wydostała mężczyznę z auta i przekazała go zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany trafił do szpitala.

Zderzenie trzech aut na A4. Kierowca jechał pod prąd
Wrocław

Policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Policjanci apelują o: - dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących limitów, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze, zachowanie większej niż zwykle odległości od poprzedzającego pojazdu, - zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy we mgle i na śliskiej nawierzchni, - planowanie podróży z wyprzedzeniem i uwzględnieniem możliwych utrudnień.
Policja Polska
Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

