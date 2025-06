"Tu powstają marzenia" rodziców osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Dobra Wola buduje "Farmę Dobrej Woli" Źródło: TVN24

To jeszcze plac budowy, ale w Janowie, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, ma powstać nowoczesny ośrodek, dla osób, takich jak Kuba. - Tu powstają marzenia rodziców, których dzieci nigdy nie przestaną być dziećmi. Oni zawsze będą dziećmi, nawet jak będą mieli, tak jak Kuba, 27 lat. Jest dzieckiem, bo on sobie nie poradzi w życiu - tłumaczy Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola.

Farma Dobrej Woli to miejsce zaprojektowane z myślą o dorosłych osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Gdy ich rodzice nie będą mogli już się nimi zająć, tutaj będą mieć namiastkę domu i całodobową opiekę.

- Jest to unikalny dom, maksymalnie dla 20 osób, które będą pod nadzorem i pod czujnym okiem zarówno sztucznej inteligencji, jak i ludzi. Każdy z nich będzie miał stworzoną własną przestrzeń - mówi Małgorzata Ciechońska, wolontariuszka stowarzyszenia.

"Inteligentne domy" dla osób z niepełnosprawnościami

Budowa trwa. To inicjatywa Stowarzyszenia Dobra Wola. Miejsce za darmo zaprojektowali architekci z Wrocławia, a całe know-how to zasługa studentów z Politechniki Warszawskiej.

- Mnóstwo ludzi się zaangażowało, żeby stworzyć narzędzia przy wykorzystaniu najnowszych technologii, które będą nadzorowały i funkcje życiowe, jak i funkcjonowanie tych ludzi, tak żeby oni byli bezpieczni. Na przykład chodzi o to, żeby nie otworzyli okna, nie wyszli. System im na to nie pozwoli - dodaje Małgorzata Ciechońska.

Takie domy to w Polsce nowość i - co ważne - nie będzie to tylko miejsce do mieszkania, ale także do pracy. Tak, aby aktywizować tych, którzy tutaj trafią. Jacek Zalewski wyjaśnia, że w pobliżu ośrodka powstanie gospodarstwo rolne.

Miejsce spotkań, wspólnych aktywności i rozwijania pasji

Pani Mirosława samotnie wychowuje 40-letnią już córkę, która ma dziecięce porażenie mózgowe. Aneta wymaga ciągłej opieki. Przyznaje, że z córką "trzeba być cały czas". - Jak wracam, to Aneta już puka w drzwi i nie czuje się komfortowo, gdy jest sama - tłumaczy.

Matka martwi się o jej przyszłość i co będzie z córką, gdy jej zabraknie. To między innymi dla nich powstaje Farma Dobrej Woli. - Tam właśnie będzie miejsce, gdzie będą wspólne spotkania, wspólne spożywanie posiłków, wspólne ćwiczenia, rehabilitacja, a jednocześnie jakieś miejsce, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje, bo one mają różne zdolności pomimo niepełnosprawności - dodaje pani Mirosława.

Aby projekt stał się rzeczywistością, potrzeba 15 milionów złotych. Pomóc może każdy, wpłacając tyle, ile może lub zgłaszając się do stowarzyszenia.

Stronę internetową Stowarzyszenia Dobra Wola znajdziesz tutaj >>>