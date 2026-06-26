Polska Fałszywe SMS-y o mandatach za prędkość. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze Oprac. Svitlana Kucherenko |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według spółki wiadomości zawierają informację o rzekomym mandacie oraz link do strony internetowej. Oszuści próbują w ten sposób nakłonić odbiorców do ujawnienia poufnych danych, w tym informacji umożliwiających dostęp do środków finansowych. W SMS-ach wskazywane są krótkie terminy na uregulowanie należności oraz sugerowane są konsekwencje prawne braku płatności.

"Nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy" - ostrzegł Daniel Gryt, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A. "Informacje o mandatach warto weryfikować wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji instytucji publicznych" - dodał.

Kierowcy na celowniku oszustów

Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę, że metody wyłudzeń są stale modyfikowane przez grupy przestępcze. Zarządca autostrady rekomenduje weryfikację wszelkich powiadomień o mandatach wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów instytucji państwowych. Spółka przypomina także, że każdy podejrzany SMS można bezpłatnie przekazać do analizy ekspertom z CERT Polska, przesyłając go na numer 8080.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. jest podmiotem należącym do Stalexport Autostrady S.A., a większościowym akcjonariuszem tej grupy pozostaje włoski koncern infrastrukturalny Mundys. Firma odpowiada za zarządzanie oraz eksploatację koncesyjnego odcinka trasy A4 Katowice-Kraków.

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