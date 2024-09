Fala powodziowa na Odrze - kamera na żywo w Głogowie

Fala powodziowa na Odrze przechodzi przez Głogów. Jak obecnie wygląda stan rzeki w tym mieście - można to śledzić na żywo, dzięki kamerze internetowej z widokiem na rzekę oraz centrum Głogowa. Obraz live można oglądać w TVN24 GO.

Kulminacja fali wezbraniowej wczesnym popołudniem w niedzielę dotarła do Głogowa. W poniedziałek 23 września przed południem poziom wody na stacji w tym mieście wyniósł 680 cm, przy stanie alarmowym wynoszącym 450 cm i ostrzegawczym - 400 cm. Jak zmienia się sytuacja? Według prognoz poziom Odry obniży się tu dopiero we wtorek. - Jedno jest pewne, najbliższe godziny to będzie test nie tylko dla służb, ale również dla wałów przeciwpowodziowych tu w Głogowie - relacjonował w niedzielę wieczorem reporter TVN24 Marcin Kwaśny.