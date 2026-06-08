Polska F-35 "Husarz" ruszą w "rajd" po Polsce. Jak działają? Mikołaj Stępień |

Artur Molęda o najnowszych myśliwcach F-35 dla polskiej armii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Pod koniec maja do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. W niedzielę wiceszef MON Cezary Tomczyk ogłosił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że w piątek 12 czerwca samoloty te rozpoczną swój pierwszy "rajd" po Polsce.

Artur Molęda o F-35 w polskiej armii: historyczny moment

Dziennikarz TVN24 Artur Molęda mówił, że najnowsze myśliwce F-35 to "absolutny game changer", jeśli chodzi o walkę w powietrzu - między innymi dzięki zastosowanej w tych maszynach technologii stealth, która utrudnia ich wykrycie przez radary przeciwnika.

Przedstawił również, czym jest system EOTS, który nazwał "mózgiem" tej maszyny. - To jest głowica optoelektroniczna, która skupia w sobie kilka systemów - nie dość, że zbierają różnego rodzaju informacje, to samolot je potrafi przetworzyć, złożyć w całość i przekazać pilotowi - opowiadał.

Wizualizacja myśliwca F-35 "Husarz" Źródło zdjęcia: TVN24

- To jest tak naprawdę największa wartość tego samolotu - że on potrafi przeanalizować wszystko, co dzieje się wokół niego, potrafi zebrać te wszystkie informacje z przeróżnych systemów, które są na wyposażeniu F-35, przetworzyć wszystko i dać pełen obraz sytuacji do kokpitu - podkreślił.

Jak wyjaśniał, łącznie na wyposażenie polskich sił powietrznych trafią 32 myśliwce tego typu. Będą stacjonować w bazach w Łasku i Świdwinie.

- Jedno jest pewne, jesteśmy świadkami absolutnie historycznego momentu, jeżeli chodzi o zmianę w polskich siłach powietrznych - zaznaczył.

Całość materiału Artura Molędy na temat najnowszych maszyn polskich sił powietrznych obejrzysz poniżej:

Artur Molęda o najnowszych myśliwcach F-35 dla polskiej armii Źródło: TVN24