Zjada nam plaże. Dlaczego?

Kluczowe fakty: Zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na wybrzeże Bałtyku i stanowią potencjalne zagrożenie dla gospodarki i turystyki w regionie.

W Polsce do szczególnie narażonych obszarów należy część Półwyspu Helskiego, okolice dużych jezior przybrzeżnych i rejon Ustki.

Ochrona wybrzeża to złożony proces - przeprowadzona w niewłaściwy sposób może nawet spowodować więcej szkód niż pożytku.

Erozja morska to jeden z podstawowych procesów kształtujących linie brzegowe świata. Fale bezustannie podmywają dno i brzegi, powodując tworzenie się klifów i zatok, często zmieniając przy tym układ plaż. Widać to doskonale na majestatycznych kredowych wybrzeżach Wielkiej Brytanii czy wysokich klifach środkowej Portugalii. Pod względem rozmiaru bałtyckie fale nie mogą konkurować z tymi z Dover i Nazare, jednak cechują się podobnie niszczycielską siłą. Badania naukowe wskazują, że będą miały coraz więcej energii do kształtowania linii brzegowej. I naszych planów urlopowych.