Polska

Duży pożar sortowni odpadów. Apel do mieszkańców

Pożar w sortowni
Pożar w sortowni
Źródło: KMP Elbląg
W Elblągu strażacy gaszą pożar w hali sortowni odpadów. Służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien.

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak, pożar wybuchł w hali sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ulicy Mazurskiej. Zakład znajduje się na obrzeżach miasta w kierunku Nowakowa i Tolkmicka.

- Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza. Ze wstępnych informacji wiemy, że nie ma osób poszkodowanych. Prosimy mieszkańców o zamykanie okien szczególnie dotyczy to mieszkańców osiedli Zawady, Rubna i Próchnika - powiedziała rzeczniczka, wskazując, że pożar jest duży.

Pożar w sortowni
Pożar w sortowni
Źródło: KMP Elbląg

Z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej, a kolejnych 6 jest w drodze. Policja zabezpiecza teren.

Na miejscu są wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, prezydent Elbląga Michał Missan, komendanci straży pożarnej i straży miejskiej oraz dyrektor zakłady utylizacji.

Autorka/Autor: kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Elbląg

