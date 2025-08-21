Prezydent Nawrocki zabrał głos w sprawie drona. "Będziemy wyjaśniać"

Prezydent o eksplozji drona: BBN monitoruje sprawę Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prokuratura przekazała, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż obiekt, który wybuchł w nocy z wtorku na środę w Osinach, nadleciał od strony Białorusi.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest to rosyjski dron.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z ministrem obrony i BBN monitoruje całą sprawę.

Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz jest w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje całą sprawę. Będziemy w Kancelarii Prezydenta sprawę wyjaśniać i monitorować w kolejnych dniach i tygodniach - oświadczył prezydent.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został zapytany, czy kancelaria jest zadowolona ze współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w tej kwestii.

- Już pan prezydent przed chwilą powiedział, że jeżeli chodzi o wymianę informacji, to ona jest dobra. Wczoraj były też takie komunikaty Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szefa tego biura, więc pana profesora Cenckiewicza - odpowiedział.

Dodał, że "niestety ten obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni powietrznej, a polskie służby, mam na myśli przede wszystkim Dowództwo Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, które odpowiada za nadzór nad armią w czasie pokoju, nie wykryło tego obiektu".

Jak mówił, "kwestie, dlaczego do tego doszło i te pytania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, zadawane również przez ekspertów, są dalej aktualne".

Wybuch drona w Osinach

W nocy z wtorku na środę nieznany wówczas obiekt spadł i eksplodował na polu kukurydzy w Osinach w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Szef MON przekazał w środę, że jest to rosyjski dron. Mówił, że to prowokacja Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział skierowanie do strony rosyjskiej noty protestacyjnej w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Sprawę bada lubelska prokuratura.

Moment wybuchu w Osinach

